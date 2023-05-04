Ведущий девелопер Академического района к юбилею города построит помещение для филиала Екатеринбургской детской школы искусств № 6

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в Академическом районе. Помещение для юных музыкантов и вокалистов по адресу улица Академика Парина, 33 предоставил ведущий застройщик района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).







«Для строительства Наукограда важно наличие творческих, талантливых, одаренных людей, и развитие этого потенциала должно закладываться с детства. Поэтому у нас очень творческие и инициативные преподаватели в школах. Дети заняты практически целый день, плюс мы дополнительно создаем возможности для творческого развития», — цитирует пресс-служба девелопера генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергея Ланцова.



Больше ста юных жителей Академического района на бюджетной основе смогут изучать в школе музыкальные инструменты и заниматься хоровым пением. Еще сорок детей смогут проходить обучение вне бюджета.



Директор детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова Евгения Серебренникова рассказала, что здание будет готово к приему оборудования уже через месяц.



«Наши ожидания, скажем так, превзошли строительные работы на настоящем этапе. Конечно же, все практически готово к чистовой отделке, мы ожидаем, что буквально через месяц это здание преобразится и мы с радостью будем завозить сюда музыкальное оборудование», — отметила директор школы.



Первых учеников школа примет уже в сентябре текущего года.







Напомним, что в прошлом году в Академическом районе открылся корпус Детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина. Он стал первым муниципальным учреждением культуры в этой части города. Открытие филиала на улице Академика Парина, 43 стало результатом государственно-частного партнерства в лице администрации Екатеринбурга и АО СЗ «РСГ-Академическое».



Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»