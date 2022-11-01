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День науки в Академическом

В Академическом районе Екатеринбурга 8 февраля прошли мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки. Они начались с митинга у символа науки — Атома, который находится в 5-м квартале района. Монумент, расположенный на аллее Знаний, появился в Академическом, поскольку именно этот район был призван стать территорией перспективного развития научной инфраструктуры — Наукоградом.

День науки в Академическом

История Академического началась с основания фундаментальных институтов, строительства нового жилья и первых школ. Постепенно качественное образование, наука и комфортные условия стали основой жизни района. В Наукограде, который возводит АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), любовь к науке прививают ребятам с самого детства, закладывая основы фундаментальных знаний. Для того чтобы раскрыть таланты детей и дать успешную «путевку в жизнь», в восьмом районе на протяжении нескольких лет создается образовательная вертикаль — от детских садов и школ до колледжей, техникумов, вузов и инновационных рабочих мест.

Так, в школах № 79 и № 123 ученики углубленно изучают отдельные предметы: химию, биологию или инженерно-технических дисциплины. На базе школы № 16 создана Малая академия наук, где специалисты читают лекции на различные темы, а также проводят выездные уроки в лабораториях институтов. В школе № 19 создан класс МГИМО: здесь у учащихся есть возможность получать знания от преподавателей одного из ведущих вузов страны, чтобы подготовиться к поступлению.

Стоит отметить, что на торжественном митинге в честь Дня науки присутствовали учащиеся и преподаватели школ района. С символичной для Академического датой собравшихся поздравили представители научно-исследовательских институтов УрО РАН, которые сегодня, как лидеры академической и прикладной науки, сосредоточены в Академическом. А также — представители администрации района, председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев и гендиректор УК «Академический» Андрей Сизов.

День науки в Академическом

Виктор Киселев подчеркнул, что будущее российской науки и развития страны зависит именно от сегодняшних школьников.

«Мы вместе с нашим научным сообществом разработали целую концепцию создания Наукограда в Академическом. И самая главная наша надежда — это вы, потому что вам эту идею воплощать в жизнь — создание действительно Академического района. Чтобы слово «академический» себя оправдало и здесь вырос мощный, сильный Наукоград», — сказал В. Киселев.

Необходимо отметить, что в ближайших планах главного девелопера и основателя района — возведение на этой территории Уральской медицинской академии, а также ряда других учреждений профобразования, институтов повышения квалификации и переподготовки кадров, создание рабочих мест для представителей высокотехнологичных профессий. Уже сегодня на базе района формируются уникальные IT-предприятия, заложена основа для создания медицинского кластера с научно-производственным комплексом, проектируется Академия творчества для дополнительного образования детей и взрослых.

Замдиректора института электрофизики УрО РАН Евгений Шунайлов, обращаясь к школьникам, подчеркнул, что каждому из них будут рады во всех научных учреждениях Академического района.

«Для вас все только начинается. В нашем районе девять различных научных учреждений. И если вы однажды решите прийти в любое из них, чтобы узнать, как стать ученым, вам будут рады. Вам все покажут и расскажут. Потому что ученые — это обычные люди, они тоже когда-то были школьниками. Такими, как вы сейчас», — сказал Евгений Шунайлов.

День науки в Академическом

Также 8 февраля в школах Академического района прошли мероприятия, посвященные Дню российской науки. Лекцию «Русский дух несгибаем» провел для детей и педагогов главный ученый секретарь УрО РАН, заведующий отделом материаловедения Института физики металлов УрО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Макаров. На презентации серии книг, посвященных 300-летию Российской академии наук, «Национальное достояние России — Выдающиеся ученые Урала», выступил ученый секретарь редакционной коллегии серии книг, старший научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН, кандидат исторических наук Виктор Кузнецов.

Напомним, что Наукоград на базе Академического — это локация, где образование и наука станут основой социально-экономического развития и инновационного бизнеса. Концепция предполагает формирование образовательной вертикали, в которую входят детсады, школы, учреждения среднего специального образования и вузы. Создаваемая для этого инфраструктура включает строительство не только образовательных и научных объектов, но и мест для практики — медучреждений и высокотехнологичных производственных площадок.

Полномасштабный проект Наукограда ГК «КОРТРОС» показала на Международном форуме 100+ TechnoBuild, который проходил в октябре 2021 года в Екатеринбурге. Особенностью стенда девелопера стала лаборатория, где была представлена реализация его инициативы «Даешь Уралу 100+ академиков!».

Добавим, что ГК «КОРТРОС» входит в тройку компаний, которые прямо сейчас строят больше всего жилья в Екатеринбурге. Так, объем выданных АО СЗ «РСГ-Академическое» разрешений на строительство составляет 299 тыс. кв. м.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

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