Сегодня, 13:20

В Академическом районе Екатеринбурга прошли праздничные линейки в честь Дня Знаний

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня прошли праздничные линейки в честь Дня знаний. С праздником 1 сентября школьников школы № 19 поздравили полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога, глава администрации Академического района Николай Смирнягин и генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов, сообщает пресс-служба ведущего девелопера территории.

В Академическом районе Екатеринбурга прошли праздничные линейки в честь Дня Знаний
Фото Валентины Кашагулян

«Сегодня мир стремительно меняется, информации становится все больше — это и просторы интернета, и библиотеки. Вы должны уметь извлекать знания из этого огромного объема данных, поэтому я желаю вам совершенствовать свои навыки в учебе и поиске информации», — сказал Артем Жога на праздничной линейке.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО также подчеркнул, что школа № 19 Екатеринбурга — пример патриотического воспитания и профориентации. С 2023 года в данном образовательном учреждении реализуется проект «Полицейские классы», и уже работает три класса МВД для школьников разных возрастов. Кроме этого, сегодня в школе дали старт работе первого в Уральском федеральном округе таможенного класса, им стал 10 «В».

В Академическом районе Екатеринбурга прошли праздничные линейки в честь Дня Знаний
Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Сергей Ланцов в поздравительной речи отметил, что для Академического района День Знаний имеет особое значение, поскольку на этой территории проживает больше всего молодых семей Екатеринбурга с детьми.

«1 сентября — это всегда радость, волнение и новые ожидания. В Академическом этот праздник имеет особое значение, ведь здесь живет много молодых семей, и именно дети задают будущее нашего района. Для нас важно быть частью этого события, видеть, как вместе с домами и улицами формируется динамичная и живая среда, где комфортно и учиться, и жить. День знаний в Академическом — это праздник не только для школьников, но и для всего района», — сказал генеральный директор ведущего девелопера территории АО СЗ «РСГ-Академическое».

Помимо школы № 19, представители основателя района поздравили школьников с Днем знаний и в других учебных заведениях. Так, в школе № 16 детей приветствовал директор филиала ООО «Объединенная служба заказчика» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Кудрявцев. В школе № 23 школьников с Днем знаний поздравил директор по инвестициям АО СЗ «РСГ-Академическое» Дмитрий Санников. В школу № й133 в честь 1 сентября приехал директор филиала ООО «СИКОИ» (входит в ГК «КОРТРОС») Алексей Булычев. В школе № 79, которая в этом году отметит первый, пятилетний, юбилей с Днем знаний учеников поздравил генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Алексей Обухов. В школе № 123 с 1 сентября детей поздравила начальник центра информационной политики АО СЗ «РСГ-Академическое» Елена Венедиктова.

Отметим, что в восьмом районе активно развивается детская и подростковая инфраструктура. Так, в проекте «Академический» с момента его основания было построено 15 детских садов и шесть общеобразовательных школ, и на данный момент район готовится к строительству нового образовательного центра. Государственная экспертиза уже выдала положительное заключение на строительство. Площадь каждого здания составит 27 тыс. 430 кв. м, что сделает новый комплекс одним из крупнейших в Академическом районе, превысив по размерам недавно открытую школу № 133 в квартале «Спутник-1».

Стоит добавить, что проект «Академический» — крупнейшая площадка комплексного освоения территории в России и Европе. Сегодня в зоне проекта «КОРТРОС» проживает свыше 100 тыс. человек, работает шесть школ и 15 детских садов, торговый центр и обширные парки. В 2021 году Академический район стал полноценной административной единицей города и продолжает расти, оставаясь одной из самых комфортных, современных и безопасных территорий для жизни в столице Урала.
