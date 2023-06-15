Екатеринбург отмечает День знаний

Материалы по теме

Ведущий девелопер Академического района к юбилею города построит помещение для филиала Екатеринбургской детской школы искусств № 6

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...

В Академическом районе Екатеринбурга будет построена еще одна школа на 1,2 тыс. мест в рамках ГЧП

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» ...

В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...

В Академическом районе Екатеринбурга появится еще одна школа на 1,2 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга будет построена еще одна школа на 1,2 тыс. мест. ...

Юные художники Академического

В восьмом районе Екатеринбурга открылся корпус Детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина ...