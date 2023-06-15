Екатеринбург отмечает День знаний

Во всех школах Екатеринбурга сегодня прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В этом году в городе открылось несколько новых общеобразовательных учреждений: в нескольких из них был проведен капитальный ремонт, ряд других приняли учеников впервые. Всего в уральской столице в этом году за парты село 200 тыс. школьников, из них 23 тыс. — первоклассники.
На брифинге, посвященном началу учебного года, начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко рассказал, что всего в этом году в городе было подготовлено 24,5 тыс. учебных мест для первоклассников.
Он также напомнил, что к началу учебного года в Екатеринбурге было открыто несколько школ, в том числе № 99, 140, 63 и 40.
В торжественной линейке в новом корпусе гимназии № 40 в Октябрьском районе сегодня приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, сенаторы РФ Виктор Шептий и Эдуард Исаков, а также глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
«В этом году Екатеринбург отмечает большой юбилей: нам исполнилось 300 лет. Как принято, в юбилей город получает большие и малые подарки. Система образования получила новое здание 40 гимназии. Строители поставили очередной рекорд. Еще в мае прошлого года здесь был котлован, и через 13 месяцев тут уже зазвучали детские голоса», — заявил Алексей Орлов.
На церемонии открытия школы, которая состоялась на этой неделе, глава города отметил, что гимназия стала важным социальным объектом, поскольку расположена в центре густонаселенного микрорайона. Строительство нового здания находилось под личным контролем президента России. В общей сложности на возведение корпуса было выделено около 1,5 млрд руб., еще 178 млн руб. ушло на оснащение школы. Деньги выделялись как из федерального, так и из регионального и городского бюджетов.
Здесь в этом году ребята начнут заниматься по экспериментальной методике «Школа полного дня». Суть проекта заключается в том, чтобы дети могли получить основное и дополнительное образование в стенах одного учреждения в рамках единой учебной программы.
Для этого здание оборудовали специальными лабораториями, в том числе для изучения робототехники. Там дети смогут освоить навыки конструирования, проектирования и управления беспилотными летательными аппаратами. В творческих классах и медиастудии ребята научатся монтажу, видеосъемке и 3D-моделированию.
Все необходимые дополнительные знания дети смогут получить самостоятельно в полностью автоматизированном информационном центре, имеющем доступ к коллекциям Президентской и государственной научно-технической библиотек.
Кроме того, в новом здании площадью 25 тыс. кв. м. школьников ожидают три спортивных зала, столовая с ресторанной зоной на 500 человек, швейная, столярная и металлообрабатывающая мастерские, а также актовый зал на 450 мест, способный принимать мероприятия общегородского масштаба. Сегодня здесь сели за парты 1,2 тыс. детей.
В Академическом районе Екатеринбурга сегодня первый раз пошли в школу 2 тыс. 792 ученика. Всего в этой части города работает восемь общеобразовательных учреждений. Самое большое число первоклассников — 512 человек — приняла школа № 23, а 123 и 79 школы — по 450 человек.
В школе № 19 Академического района в этом году отмечают первый юбилей — 10 лет с начала работы учреждения. Педагогов и учеников прибыл поздравить генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.
«Мы живем в быстро меняющемся мире, где меняются технологии, появляются новые профессии. На первый план в этих условиях выходит образование. Мы сделали все для того, чтобы вы успешно учились: построили новые школы в новом районе. Хочу пожелать, чтобы учеба была для вас не столько легкой, сколько интересной, чтобы вы получили максимум знаний. А мы, как основной застройщик, всегда здесь, если что придем на помощь и поможем и школам, и учителям, и детям», — сказал Сергей Ланцов.
В честь юбилея АО СЗ «РСГ-Академическое» подарило школе сертификат на 100 тыс. руб. Сертификаты на такую же сумму были преподнесены еще четырем школам, входящим в планировочный район «Академический».
Напомним, что в Академическом районе в следующем году появится еще одна школа на 1,2 тыс. мест в квартале «Спутник-1». Это будет новая пятиэтажная школа. Сейчас черновая отделка пятиэтажного здания завершена на 90%.
Проект еще одной школы в 16 квартале («Кварталы конструктивизма») сейчас находится в разработке. Она расположится в квадрате улиц Академика Вавилова — Академика Ландау — Академика Лихачева — Рябинина.
Всего благодаря новым школам в Академическом районе добавится 2,4 тыс. учебных мест в ближайшие годы, а количество первоклассников на этой территории вырастет до 4 тыс. человек.
Школы в Академическом районе имеют свои направления. Например, у школы № 123 химико-биологический уклон, а у 79-й — инженерно-технический. В школе № 16 открывается профильный класс по IT-специальностям, а в школе № 19 второй год действует совместная программа с МГИМО по подготовке абитуриентов к поступлению в этот вуз.
Напомним, что в этом году ведущий застройщик Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое» подарил
городу корпус Екатеринбургской детской школы искусств (ЕДШИ) № 6 имени К. Е. Архипова. Это учреждение станет первым в России, где будет представлено эстрадно-джазовое направление. Курировать образовательный процесс будет лично Игорь Бутман.
А в прошлом году 1 сентября здесь открылся
новый корпус Детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина (ДХШ № 2). Это одно из самых востребованных образовательных учреждений культуры в Екатеринбурге. Конкурс для обучения в школе составляет 14 человек на место. Филиал учреждения в Академическом районе позволил существенно увеличить количество детей, которым доступно обучение в учреждении, при сохранении качества образования. Фото предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»