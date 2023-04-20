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Вчера, 12:49

Будущее для школьников

Будущее для школьниковВ уральской столице продлят срок действия программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург», которая изначально была рассчитана на 2016-2025 годы. С предложением об этом перед депутатами гордумы на заседании постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике выступил начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

Он рассказал, что сегодня в городе работает 165 муниципальных школ. В них учится 191 тыс. детей. В 2022 году количество школьников составляло 182 тыс. человек, а значит, ежегодный прирост составляет 8-9 тыс. учеников. Согласно прогнозам экспертов, к 2025 году в Екатеринбурге будет более 200 тыс. школьников, в том числе за счет миграционных процессов.

Заместитель начальника департамента образования также рассказал, что за семь лет действия программы в городе было создано 17 тыс. школьных мест за счет строительства 16 новых зданий и капитального ремонта 13 действующих образовательных учреждений. При этом порядка 3 тыс. новых мест появилось в 2022 году.

В частности, более 2 тыс. мест для школьников в прошлом году было создано в Академическом районе, где ведущий девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое» планомерно уделяет особое внимание развитию социальной сферы. Здесь в эксплуатацию была введена школа № 123 на 1,2 тыс. мест на улице Академика Парина, где будут готовить будущих студентов Уральской медакадемии. Также — образовательный центр на улице Суходольской, объединивший под одной крышей детский сад на 200 мест и школу на 825 учеников. В Ленинском районе Екатеринбурга был сдал новый корпус гимназии № 120 на улице Степана Разина, 71, благодаря чему в образовательном учреждении появилось 600 новых мест для учеников.

Кроме этого, в прошлом году был успешно завершен ремонт в зданиях четырех образовательных учреждений. Благодаря этому в школе № 30 на улице Мамина-Сибиряка, 41 и 43 появилось 750 мест для учеников, в школе № 83 на проспекте Седова, 46 — 665 мест, в школе № 24 на улице Севастопольской, 1 — 400 мест, в гимназии № 99 на улице Баумана, 17 — 600 мест.

В ходе ремонта рабочие использовали современные отделочные материалы и технологии. Все здания были оснащены инженерными системами, в том числе видеонаблюдением и контролем доступа, новой удобной мебелью, учебным и спортивным оборудованием. Кроме этого, рядом со школами расположились благоустроенные территории, на которых организованы спортивные и игровые площадки для учащихся.

Отметим, что реализация данных проектов, которые позволили не только увеличить количество мест в школах, но и значительно модернизировать программу обучения, стала возможна благодаря участию Екатеринбурга в национальном проекте «Образование».

Михаил Ладейщиков также напомнил депутатам городской думы, что в текущем году к 1 сентября откроется школа № 40 на улице Мичурина, строительство которой находится в завершающей стадии. А в школах № 140 на проезде Решетникова и № 63 на улице Крауля в этом году будет проведен капитальный ремонт. Всего до конца 2023 года в Екатеринбурге появится еще 3,4 тыс. учебных мест для школьников.

Также к концу года в эксплуатацию будет сдана школа № 41 на улице Котельникова на 925 учебных мест с возможностью расширения до 1,5 тыс. Ее строит компания «Атомстройкомплекс». Кроме того, девелопер возводит учебное учреждение на 1,5 тыс. мест в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга в районе улиц Советская — Блюхера. Здесь, по условиям соглашения, строительные работы завершатся до 31 декабря 2024 года. Стоит добавить, что обе школы возводятся по схеме государственно-частного партнерства.

Заслушав докладчика, депутаты одобрили результаты работы муниципалитета, а также поддержали предложение продлить действие муниципальной программы по созданию новых учебных мест после 2025 года.

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