Школьная пора

В 2023 году в Екатеринбурге было отремонтировано 25 школ на общую сумму 300 млн руб. Финансовые средства были привлечены из бюджетов всех уровней.Так, три школы в этом году были отремонтированы при поддержке федерального бюджета. В школе № 63 на улице Крауля, 82а были завершены работы по ремонту кровли, фасада, крыльца и входной группы с устройством пандуса. Внутри здания заменены дверные конструкции, система вентиляции в пищеблоке, обновлены санузлы, оборудована охранно-пожарная сигнализация.В школе № 140 на проезде Решетникова, 10 отремонтированы кровля, фасад, крыльцо и входная группа, козырьки над входными группами, эвакуационные выходы. Внутри здания специалисты привели в нормативное состояние спортивный зал, заменили окна и двери, провели охранно-пожарную сигнализацию.В мастерских гимназии № 99 на улице Баумана, 17б выполнен комплексный капитальный ремонт. В частности, строители усилили фундамент, отремонтировали кровлю, крыльцо и входную группу, произвели отделку фасада, заменили окна и двери. Внутри здания отремонтированы все инженерные системы: отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожаротушения, а также проведены отделочные работы. Кроме того, для этих школ были закуплены новое оборудование и мебель.Всего на ремонт трех вышеперечисленных школ было затрачено 168 млн руб., выделенных на основании государственной программы «Модернизация школьных систем образования» в муниципальной программе «Создание новых мест в образовательных организациях Екатеринбурга на 2016-2025 годы». Из них 83 млн руб. поступили из федерального бюджета, 85 млн руб. — из городской казны.Также при софинансировании из бюджета Свердловской области к новому учебному году был завершен капитальный ремонт стадиона школы № 28 на улице Луганской, 1. Здесь были обустроены футбольное поле с искусственным травяным покрытием, круговая беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, баскетбольная и волейбольная площадки и освещение.За счет средств городского бюджета в 2023 году было отремонтировано 12 кровель, четыре фасада образовательных учреждений, библиотечный центр в школе № 119 и актовый зал в школе № 149.Кроме того, 2023 год стал рекордным для уральской столицы и по количеству строящихся общеобразовательных учреждений. Всего в городе велось строительство шести школ. Среди них — уже работающая гимназия № 40, школа № 41 и Губернаторский лицей, которые будут сданы в декабре, остальные здания достроят уже в 2024 году.Стоит добавить, что два строящихся общеобразовательных учреждений возводятся по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП) компанией «Атомстройкомплекс». Применение механизмов ГЧП позволяет ускорить старт строительства необходимых городу объектов социальной инфраструктуры — оно осуществляется на кредитные средства банка с дальнейшим возмещением из бюджета.Так, школа № 41 стала первым подобным проектом в Екатеринбурге. Образовательное учреждение на 925 мест будет оснащено по современным стандартам и функционально разделено на блоки начальных и старших классов. Здесь появятся актовый зал с амфитеатром, три спортивных зала и спортивная площадка на улице со специальным покрытием. Школа будет адаптирована для инклюзивного обучения — для маломобильных учеников в здании будут обустроены уборные, пандусы, лифты, спортзал.Также «Атомстройкомплекс» возводит еще один объект по схеме ГЧП — школу на 1,5 тыс. мест в Пионерском микрорайоне. Она будет состоять из трех блоков — начальной школы на 600 учеников, основной и старшей школ, а также блока общешкольных помещений. Проектом предусмотрены современный актовый зал с балконом на 450 мест, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, а также спортивно-оздоровительный блок, включающий большой спортивный зал, трансформируемый зал и тренажерный зал.По условиям соглашения, строительные работы завершатся до 31 декабря 2024 года. После этого «Атомстройкомплекс» еще пять лет будет заниматься технической эксплуатацией объекта. В сентябре 2025 года школа сможет принять первых учеников.Отметим, что в ближайшие 22 года в Екатеринбурге планируется построить 135 школ, которые будут рассчитаны на 217 тыс. мест. Такие данные опубликовала администрация города в «Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2045 года».Так, в Чкаловском районе появится 49 школ, в Октябрьском — 31 учреждение, в Академическом — 27, в Верх-Исетском — 19, в Орджоникидзевском — 13, в Ленинском и Железнодорожном — по девять школ. Кроме этого, в Екатеринбурге построят детские сады на 98,5 тыс. мест и заведения дополнительного образования на 100 тыс. мест.Общая стоимость строительства запланированных объектов составит 29,4 млрд руб. Деньги будут выделяться из бюджетов всех уровней. Также планируется привлечение частных инвестиций. Последний вариант будет направлен на развитие социальной инфраструктуры на территориях, предназначенных для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).