Итоги города от А до К

В Екатеринбурге главы районов города подвели итоги социально-экономического развития административных единиц в 2023 году. Академический стал самым быстрорастущим районом города по количеству жилья, в Верх-Исетском было отремонтировано больше всего дорог, Железнодорожный сообщил о приросте количества жителей, а в Кировском открылось больше всего спортивных сооружений.По итогам 2023 года в Академическом районе сконцентрировано около 10% жилого фонда Екатеринбурга. Ожидается, что этот показатель продолжит расти: за 2023 год в районе выдали разрешение на строительство 50 объектов общей площадью 529,8 тыс. кв. м., из них 347,4 тыс. — отведено под жилье.Для обеспечения постоянно растущего количества жителей всем необходимым в этой части города было построено 23,1 км дорог. Возле Академии тенниса обустроили пешеходную зону площадью 917 кв. м., там же высадили новый газон площадью 4,4 тыс. кв. м. В дополнение к этому вдоль улицы Вильгельма де Геннина установили 54 световые консоли.В Академическом районе проживает большое количество семей с детьми, в связи с чем возникает необходимость в развитии сферы дополнительного образования на этой территории. Так, в прошедшем году здесь был построен новый корпус детской школы искусств № 6, где смогут заниматься 200 учеников, и Дворец дзюдо. Кроме того, в восьмом районе был сдан в эксплуатацию детский сад № 8.Чтобы жителям было удобно отдыхать и проводить свободное время, не выезжая из района, здесь активно ведут благоустройство общественных территорий. В прошлом году завершилась реконструкция первой очереди Преображенского парка. Там проложили тропинки, посадили более 340 деревьев и 4,5 тыс. кустарников, установили фонари, скамейки, качели и урны.Кроме того, в преддверии зимних праздников на год раньше, чем планировалось, была запущена трамвайная ветка до Академического района. Она начинается от площади перед храмом Святых Божиих Строителей и заканчивается на разворотном кольце на улице Волгоградской.Самые значительные достижения этого района Екатеринбурга в 2023 году связаны с ремонтом дорог. Большая их часть была модернизирована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Так, специалисты привели к нормативному состоянию улицы Шейнкмана, Репина, Начдива Васильева, Шаумяна, четную сторону улицы Посадской и проезд на улице Готвальда.Помимо реконструкции проезжей части, дорожные строители уложили новый асфальт на тротуарах, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку.Также порядка 25 тыс. кв. м. улиц было отремонтировано силами города и местного ДЭУ. Методом холодного фрезерования здесь отремонтировали 12 тыс. кв. м. дорог. С частичной заменой основания специалисты положили новый асфальт на площади 2,5 тыс. кв. м. В дополнение к этому было приведено в нормативное состояние еще 9,6 тыс. м дорожного полотна.Также в прошедшем году в Верх-Исетском районе были достигнуты значительные результаты в сфере развития системы образования и спорта. После капитального ремонта здесь открылась школа № 63, где специалисты привели в порядок кровлю, фасад, крыльцо и входную группу. В лицее № 12 с помощью СШОР «Юность» реконструировали бассейн. Одновременно с этим на улице Белореченской обновили дворовую спортивную площадку.Благодаря развитым образовательному и атлетическому комплексам Верх-Исетского района проживающие здесь спортсмены достигли значительных успехов. Так, воспитанники спортшколы «ВИЗ» заняли на первенстве страны по мини-футболу семь призовых мест. Скалолазы взяли золото на чемпионате России и поставили новый рекорд страны по скорости преодоления эталонной трассы. Воспитанники СШОР по греко-римской борьбе заняли первые места на состязаниях регионального, а затем и федерального уровня.Также в этой части города за 2023 год сдали около 150 тыс. кв. м. жилья, а на улице Бебеля открылся конгресс-отель «Екатеринбург».В 2023 году Железнодорожный район удержал первенство среди других частей Екатеринбурга по приросту численности населения. Только за первые девять месяцев прошлого года жителей района стало на 600 больше, их количество превысило 164 тыс. человек.Для обеспечения соответствующей инфраструктурой за 2023 год здесь капитально отремонтировали спортивную площадку на улице Пехотинцев, реконструировали стадион общей площадью более 5 тыс. кв. м. в поселке Северка и обустроили воркаут-зону в поселке Шувакиш.Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в Железнодорожном районе благоустроили двор на улице Тагильской, а специалисты местного ДЭУ отремонтировали 35,5 тыс. кв. м. дорог. Также работники района обустроили современную площадку для выгула собак на Одинарке и высадили более 400 саженцев в сквере на улице Колмогорова.Еще одной важной частью развития городской среды района стал запуск проекта «Наземное метро». Именно в этой части Екатеринбурга сконцентрирована наибольшая доля железнодорожной инфраструктуры. За счет реализации транспортной инициативы обустроили новые дороги и тротуары возле остановочного пункта «ВИЗ», а около ретровокзала на станции Шувакиш сделали проезды и пешеходные зоны.Кроме того, в Железнодорожном районе была установлена стела «Город трудовой доблести», подаренная Екатеринбургу в 2023 году за вклад в победу в Великой Отечественной войне.Наиболее выдающихся успехов Кировский район в прошедшем году достиг в спортивной сфере и развитии спортивной инфраструктуры. Так, около гимназии № 35 открылся новый скейтпарк. На 430 кв. м. расположились трамплины, кочки, спуски и другие снаряды. На площадке можно кататься как на специальных велосипедах, так и на трюковых самокатах, скейтбордах и роликах.Также в районе было модернизировано еще четыре спортплощадки. Благодаря конкурсу инициативного бюджетирования на улице Высоцкого открыли универсальный корт, где летом можно играть в футбол, а зимой — в хоккей. В гимназии № 176 капитально отремонтировали спортивный зал, а в детском лагере «Уральские самоцветы» реконструировали бассейн и построили две площадки для игр в баскетбол и волейбол. Также в районе обновили футбольное поле на улице Советской.За 2023 год жители Кировского района завоевали золото на Первенстве мира и Международном кубке Европы по самбо. Также уральцы из этой части города заняли первые и призовые места на всероссийских состязаниях по плаванию, стрельбе из лука, дзюдо, легкой атлетике, триатлону, спортивной аэробике и дартсу.Кроме этого в 2022-2023 учебном году воспитанники детских школ искусства Кировского района завоевали 255 дипломов лауреата первой степени и выиграли 17 Гран-при. Музыкальная школа № 3 и Екатеринбургская детская театральная школа получили статус «Премиум», а образцовый коллектив «Классик-хор «Аврора» стал лауреатом III степени на всероссийском хоровом фестивале.Кроме этого, в 2023 году Кировский район отметил юбилей — 80 лет со дня основания.