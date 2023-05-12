Финишная прямая для трамваев

В Академическом районе Екатеринбурга 1 июня начался новый этап перекрытий улиц, который продлится до конца месяца. Недоступны участки ул. Вильгельма де Геннина от ул. Академика Вонсовского до объездной автодороги и от ул. Краснолесья, 125 до ул. Вильгельма де Геннина. С 12 июня по 17 июля также будет закрыто движение от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Рябинина на дублере улицы Краснолесья. Все эти перекрытия необходимы для строительства трамвайных путей из восьмого района в сторону центра.



Работы вышли на финальный этап — до их завершения осталось два месяца. Изначально предполагалось, что новый транспортный узел появится только к концу 2024 года. Добавим, что предыдущие перекрытия были завершены раньше срока — возможно, в этот раз улицы тоже станут доступны до 30 июня.







Одной из особенностей проекта стало использование технологий шумоподавления. В пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академический» жители района, у которых окна выходят на крупные дорожные магистрали, заверили, что они могут не переживать за тишину в доме.



Для этого на новой трамвайной ветке применяется бесстыковой способ монтажа рельсов. Его суть заключается в том, что в местах соединения стальных балок нет зазоров. Для этого на стыках производится алюминотермитная сварка: на края рельсов выливается разогретый до 800-900 градусов металл так, чтобы скрепить балки. А затем место шва полируется. Такая технология позволяет снизить громкость звуков, производимых трамваем при движении.







«По такой технологии, которая используется при строительстве трамвайных путей в Академическом (с использованием фибробетона и вибропрокладок на рельсах, которые гасят вибрации и уменьшают шум), возводили трамвайную линию на Макаровском мосту. Нужно сказать, что, помимо этих мероприятий, которые гасят шум, также запланированы и уже устанавливаются шумозащитные экраны вдоль территории третьего квартала, где будут строиться жилые дома. И комплекс всех этих мероприятий, безусловно, дает возможность значительно снизить шумовое воздействие на существующую и планируемую жилую застройку в Академическом районе», — рассказал заместитель генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Бирюлин.



Добавим, что строительство первой очереди трамвайной линии стартовало в 2021 году. В торжественной церемонии закладки первой шпалы поучаствовал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Концепция подразумевает создание временного кольца с конечной остановочной станцией в районе Преображенского парка и трамвайной линией по ул. Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной до «кольца» на Волгоградской.







Сначала трамвайные пути будут идти по ул. Вильгельма де Геннина (между местным проездом и основной проезжей частью с восточной стороны), но за 300 метров до строящейся развязки на объездной автодороге сместятся в разделительную полосу. Длина первой очереди составит 8,8 км и будет включать в себя 14 остановочных комплексов.



Скорость движения по новой ветке в Академический район будет такой же, как и в среднем по городу. Практически весь путь, за исключением пересечений с улицами, будет обособленным, что позволит трамваям не стоять в пробках. Предполагается, что подобное развитие общественного транспорта в Академическом районе станет импульсом для будущего развития жилищного строительства за счет формирования эффективной транспортной системы.



В проект вложено порядка 2,4 млрд руб. Завершение строительства на год раньше срока, в августе 2023 года, станет подарком к 300-летию Екатеринбурга.



Фотографии предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»