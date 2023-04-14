Создавая доступность

На этой неделе в Академическом районе Екатеринбурга стартовал новый этап строительства трамвайной ветки. В среду, 10 мая, рабочие «Трест Уралспецстроя» закрыли проезд по проспекту Академика Сахарова от дома № 78 до улицы Вильгельма де Геннина. На этом участке из-за технологических нужд оказались перекрыты три дорожные полосы из четырех при движении в центр. Однако это временная мера, и движение будет возвращено до 1 июня. Не исключено, что строителям удастся закончить работы раньше срока.



Повод для подобного оптимизма дает тот факт, что предыдущий этап, связанный с перекрытием улицы Павла Шаманова, завершился на несколько дней раньше, хотя изначально был запланирован на период с 15 апреля по 9 мая. В целом строительство первой очереди трамвайной линии в восьмом районе идет с небольшим опережением. Хотя договор с подрядчиком подписан до 2024 года, строители рассчитывают завершить работу к 300-летию уральской столицы, чтобы еще одним подарком на день города стала эта трамвайная ветка. Об этом говорил и глава муниципалитета Алексей Орлов.







«Строительство трамвайной линии в Академический район ведется опережающими темпами. Первоначально планировалось завершить объект лишь к концу 2024 года, однако перед подрядчиком поставлена задача запустить ветку к 300-летию Екатеринбурга», — писал он в своем Telegram-канале зимой.



Напомним, что строительство трамвайной ветки для восьмого района стартовало летом 2021 года. В торжественной церемонии закладки первой шпалы поучаствовал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.



Создание ветки разделено на две части: на первом этапе протяженностью 9 км кольцо было замкнуто двумя точками — кольцом за храмом в Академическом районе и кольцом возле ГКБ № 40 (ул. Волгоградская). На втором этапе создание трамвайной сети идет уже в самом Академическом, причем пути продлят до улицы Татищева. Ветка включает в себя 14 остановочных комплексов.



В проект вложено примерно 2,4 млрд руб. Предполагается, что подобное развитие общественного транспорта в Академическом районе станет импульсом для будущего развития жилищного строительства за счет формирования эффективной транспортной системы.







Уточним, что на текущий сезон в рамках работ было запланировано три перекрытия: уже прошедшее на улице Павла Шаманова, текущее на проспекте Академика Сахарова (с 10 по 31 мая) и на улице Краснолесья от дома № 125 до улицы Вильгельма де Геннина (с 1 по 30 июня). Также в данный момент изменились маршруты движения автобусов № 50, 58 и 59.



Добавим, что развитие системы общественного транспорта в Академическом районе продолжится и по завершении строительства трамвайной ветки. Например, его затронет проект «Наземное метро». Территория Академического включена в трассу Единого центрального пассажирского кольца, связывая его с микрорайонами Солнечный, Широкая Речка, ВИЗ-Правобережный и со сложившейся маршрутной сетью электричек.







Протяженность этой линии составит 3,5 км. Для сохранения зеленых зон пути будут проложены под землей. Договор о создании и проектировании инфраструктурного объекта подписали на прошлогоднем «Иннопроме» глава Екатеринбурга Алексей Орлов, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и президент ООО «КОРТРОС Холдинг» Вениамин Голубицкий.



Кроме того, Академический затронуло и пополнение парка городского общественного транспорта. Накануне муниципалитету была передана первая партия новых троллейбусов с автономным ходом. Машины уже вышли на маршруты, в числе них оказался № 14 «УНЦ — Декабристов» с продлением в Академический район.