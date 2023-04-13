Новинки выходят на маршруты

Парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнился десятью новыми троллейбусами белорусского производства. Новые машины приобретены в преддверии 300-летия уральской столицы, всего город получит 50 единиц новой техники. В торжественной церемонии передачи троллейбусов поучаствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Тарас Мурог.



«Я очень радуюсь вместе с вами тому, что мы сегодня получили первую партию из 10 троллейбусов. Всего их будет 50. Это уникальные машины, которые работают на удлиненном ходу. В Екатеринбурге развитие комфортной городской среды сегодня один из приоритетных вопросов. И сегодняшнее событие — еще один шаг на этом пути. Я уверен, что в год 300-летия Екатеринбурга такие подарки крайне важны и нужны», — отметил глава региона.







На обновление троллейбусного парка из бюджета было привлечено свыше 1,5 млрд руб. А. Орлов рассказал, что электрический общественный транспорт Екатеринбурга не обновлялся более 15 лет.



«Покупка новых троллейбусов стала возможна благодаря поддержке президента Российской Федерации, благодаря тому, что губернатор обратился к нему с просьбой о поддержке. И Екатеринбург в свой юбилейный год получил прекрасный подарок — первая партия комфортных и экологичных машин. Мы будем по-новому формировать маршрутную сеть, когда получим остальные машины. Комфортную городскую среду сложно представить без современного электрического транспорта», — прокомментировал глава города.



Новые машины изготовлены на минском заводе «Белкоммунмаш». В каждой из них может разместиться до 83 человек, там есть 30 мест для сидения, из которых 10 — на низком полу без дополнительных ступенек. Это нужно для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детьми.







Для обеспечения доступности также есть две зоны размещения инвалидных и детских колясок. Оттуда можно подать сигнал водителю. Вдобавок в троллейбусах предусмотрена система опускания пола, чтобы маломобильным гражданам было удобнее входить и выходить. Чтобы вкатить инвалидную коляску, смонтирована аппарель откидного типа.



Пол в транспорте выполнен из износостойкого материала, который никогда не скользит. У окон есть тонировка, а в салоне — системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Также в салоне есть валидаторы для оплаты проезда и USB-розетки для зарядки. Кондиционер оснащен системой климат-контроля, которая должна обеспечить комфорт в любую погоду. Правление токоприемниками ведется из кабины. Плюс внутри есть монитор, на который выводится информация о маршруте следования и данные с камер видеонаблюдения, расположенных на кузове и в салоне троллейбуса.







В кабине предусмотрен бортовой компьютер, на экране которого отображается вся необходимая информация о состоянии и работе троллейбуса. У водителя есть возможность подстроить рабочее место под себя. Также для профилактики аварийных ситуаций транспорт оснащен системой контроля состояния водителя. Приборы смогут определить замедление реакции и с помощью предупреждающих сигналов порекомендовать отдохнуть, если движение продолжается.



Все это дополняется устройством вызова экстренных оперативных служб, видеонаблюдением, ABS, противобуксовочной системой и контролем давления в шинах.



«Я уверен, что и водителям, и пассажирам транспорт очень понравится и будет служить долгие годы. В добрый путь!» — подчеркнул генеральный директор ОАО «Белкоммунмаша» Тарас Мурог.







Отдельно стоит отметить, что троллейбусы имеют систему увеличенного автономного хода. Благодаря современным накопителям электроэнергии они могут проехать до 20 км без контакта с сетью. Причем транспорт заряжается на 95% за 50 минут работы на линии. Все это дает возможность развивать городской общественный транспорт и применять троллейбусы в районах Екатеринбурга, которые не оборудованы контактной сетью.



Заявлено, что новый транспорт будет обслуживать следующие маршруты: № 1 «Химмаш — ЖД вокзал» для повышения регулярности движения, № 4 «ст. Динамо — Сулимова» с перспективой продления до Городской клинической больницы № 7, № 14 «УНЦ — Декабристов» с перспективой продления в Академический район и № 37 «Посадская — Академическая» с планами по организации заезда в микрорайон Университетский.



Новые троллейбусы уже вышли на линию. Оставшиеся 40 штук будут поставлены до 31 октября текущего года.



Помимо этого, в ходе торжественной церемонии Е. Куйвашев вручил сотруднице «Гортранса», водителю Елене Сафроновой, 300-тысячную единую социальную карту «Уралочка». Эта карта — универсальный электронный ключ к цифровой инфраструктуре региона. «Уралочка» позволяет владельцу получать пособия, заработную плату, пенсии и другие выплаты, а также оплачивать товары, проезд в общественном транспорте со скидкой, услуги ЖКХ, интернет и мобильную связь в онлайн-банке и мобильном приложении банка-партнера.