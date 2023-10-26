По порядку номеров

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Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города

На вопросы журналистов ответил председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков ...

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На вопросы журналистов ответил председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков ...

В 2018 году в Екатеринбурге перенесут на новые места 42 остановки общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. В рамках подготовки по изменению транспортной схемы, которая запланирована на середину ...

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УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. С 3 июля 2017 года в Екатеринбурге прекратят обслуживание четыре маршрута общественного ...