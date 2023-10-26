По порядку номеров

С 1 декабря изменились номера 22 екатеринбургских маршрутов автобусов. Таким образом, процесс приведения нумерации к сквозной будет завершен, теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40. Однако реформа системы общественного транспорта Екатеринбурга не заканчивается.
Переход к новой нумерации маршрутов общественного транспорта столицы Среднего Урала начался 1 июня 2022 года. Тогда была перенумерована часть автобусных маршрутов. Затем была изменена нумерация трамваев и троллейбусов, а с 1 декабря это коснулось оставшихся автобусных маршрутов.
Таким образом, все маршруты общественного транспорта города сведены в единую систему: трамвайные маршруты имеют номер от 1 до 24, троллейбусные — с 25 по 39, а автобусные — с 40 по 99.
«Что касается сквозной нумерации, она позволит жителям и гостям уральской столицы лучше ориентироваться в маршрутах курсирующего транспорта», — цитирует официальный портал Екатеринбурга председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игоря Ощепкова.
С новой нумерацией 22 автобусных маршрутов, которая вступила в силу 1 декабря, можно ознакомиться
на официальном портале Екатеринбурга. Также городские власти разработали Telegram-бот, который может ответить
на все интересующие вопросы по поводу перенумерации системы общественного транспорта.
Ввод сквозной нумерации — всего лишь часть модернизации системы общественного транспорта Екатеринбурга. Впервые о ней заговорили в 2016 году. С тех пор на проезжей части появились выделенные для общественного транспорта линии, теперь даже в час пик пассажиры троллейбусов и автобусов едут с большим комфортом. Трамвайные пути на сложных участках огорожены от проезжей части. Город закупает новые автобусы и троллейбусы.
Так, в 2023 году Екатеринбург приобрел
партию из 35 автобусов нового поколения «НЕФАЗ» с кондиционерами, обогревателями, мониторами. В 2024 году планируется приобрести еще 60 таких машин. А всего за три года администрация столицы Среднего Урала закупила 117 новых автобусов. Также в 2023 году было приобретено и 50 новых троллейбусов производства завода «Белкоммунмаш». Кроме того, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ о поставке 80 новых вагонов для недавно введенной в эксплуатацию трамвайной ветки в Академический район.
Но транспортная реформа Екатеринбурга вышеперечисленным не ограничивается. Власти города планируют оптимизировать систему городских маршрутов.
«Нововведения являются результатом анализа статистики пассажиропотоков за последние годы. Наименее популярные и дублирующие маршруты были упразднены, а освободившиеся люди и машины — «переброшены» на более востребованные у горожан направления. Например, маршрут троллейбуса № 9 сокращен до улицы Декабристов, поскольку более 90% пассажиров, выезжающих с улицы Самолетной, выходят до этой остановки. При этом на остальных участках маршрут № 9 полностью дублируется троллейбусами №№ 1 и 11», — объяснил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.
Также изменилась схема движения семи маршрутов. Автобус № 05 «Химмаш — Патрушиха» (с 1 декабря — № 55) будет следовать по улицам Инженерная — Косарева — Грибоедова. Маршрут № 016 «Патрушиха — Южная подстанция» (№ 62) продлят от конечной остановки «Патрушиха» до остановки «Дворец дзюдо». Автобус № 45 «Ж/д вокзал — НПЦ Онкология» будет следовать по улицам Репина — Московская — Челюскинцев.
Маршрут № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) — Автовокзал» будет следовать по улицам 2-я Новосибирская — Палисадная — Окраинная — Дорожная — Военная — Московская. Автобус № 76 «ТЦ МЕГА — Синие камни» перестанет заезжать на остановки «Бардина», «Рынок на Громова», «Онуфриева» и будет следовать по улице Бардина в прямом и обратном направлении.
Маршрут № 80 «Парк Победы — ТК КОР» вместо конечного остановочного пункта «ТК КОР» будет следовать до остановки «40 лет ВЛКСМ» по улицам Сыромолотова — 40-летия Комсомола — Алданская. Для автобуса № 94 «УрФУ — Новосвердловская ТЭЦ» на летний период введут дополнительные рейсы от УрФУ до Новомосковской ТЭЦ с заездом по ЕКАД к остановке «СНТ «Звездочка».
Урбанисты говорят, что система общественного транспорта, направленная на то, чтобы пассажиры добирались до места назначения без пересадок, себя изживает, ведь для этого требуется избыточный объем маршрутов. Гораздо эффективнее оптимизировать систему наземного городского транспорта по примеру организации движения в метрополитене, когда пассажирам нужно делать пересадки между маршрутами, чтобы добраться до места назначения. При этом интервалы между прибытием вагонов на станциях минимальны.
В настоящее время в Екатеринбурге можно приобрести проездные билеты на три и четыре вида транспорта (автобус/трамвай/троллейбус в первом случае, во втором — прибавляется метро) на 30 и 60 минут (33 руб. и 62 руб. соответственно). В течение указанного времени по ним можно ездить с пересадками (в том числе на разные виды транспорта) без дополнительной платы. Также можно выбрать удобный тариф на «Екарте», к примеру, неограниченное количество поездок на трех видах транспорта на месяц.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга