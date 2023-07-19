Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города

Текст предоставлен пресс-службой администрации Екатеринбурга

Фото: Федор Серков

— Нововведения необходимы для увеличения плотности движения на магистральных маршрутах, чтобы жителям было удобно добираться через весь город к новым районам мегаполиса. Что касается сквозной нумерации, она позволит жителям и гостям уральской столицы лучше ориентироваться в маршрутах курсирующего транспорта. Теперь маршруты трамваев будет иметь номера с 1 по 24, а троллейбусы — с 25 по 39.— На сегодняшний день в городе уже действуют два таких тарифа. Так, для пользователей «Екарты» доступен тариф, действующий для трех видов транспорта (автобус, трамвай, троллейбус), который позволяет делать пересадку без дополнительной оплаты в течение 30 минут с момента начала первой поездки, оплата составляет 33 руб. И второй вариант — на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус), благодаря которому горожане могут ездить с пересадками в течение 60 минут с момента начала первой поездки за 62 руб. Кроме того, пассажиры могут перейти на тариф с неограниченным количеством поездок в месяц.— Нововведения стали результатом анализа статистики пассажиропотоков за последние годы. Наименее популярные и дублирующие маршруты были упразднены, а освободившиеся люди и машины — «переброшены» на более востребованные у горожан направления. Например, маршрут троллейбуса № 9 сокращен до улицы Декабристов, поскольку более 90% пассажиров, выезжающих с улицы Самолетной, выходят до этой остановки. При этом на остальных участках маршрут № 9 полностью дублируется троллейбусами №№ 1 и 11.— Конечно, будет, однако это достаточно сложный процесс, требующий участия не только муниципалитета, но и МБУ «Центр организации движения» и ГИБДД. Сегодня полосы внедрены на 18 участках улично-дорожной сети, и со временем их количество увеличится.— Чтобы помочь пассажирам привыкнуть к новым маршрутам, мы создали в мессенджере Telegram специальный чат-бот «Изменения маршрутов» @ekat_route_bot. Он способен оперативно рассказать о каждом существующем в городе маршруте общественного транспорта и ответить на часто задаваемые вопросы. Если горожанин не получит необходимой информации, с помощью программы он сможет адресовать свой вопрос специалистам нашего комитета. Жители Екатеринбурга, которые не пользуются мессенджером, всегда могут обратиться к нам напрямую по номеру +7 343 304 3293. Звонки принимаются в рабочее время: по будням с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).