В Екатеринбурге на конкурс выставили 69 автобусных маршрутов для определения перевозчиков с 1 декабря 2023 года

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УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Власти Екатеринбурга для удобства горожан запустили чат-бот «Изменения маршрутов» в ...

С 1 июля в Екатеринбурге изменится нумерация маршрутов общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге будет запущена новая система нумерации общественного ...

В Екатеринбурге с 1 января отменяют коммерческие автобусные маршруты №04 и №024

С 1 января 2019 года в Екатеринбурге перестанут работать коммерческие автобусные маршруты №024 и №04. Об этом на ...

В Екатеринбурге с 1 января отменяют коммерческие автобусные маршруты №04 и №024

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2018. С 1 января 2019 года в Екатеринбурге перестанут работать коммерческие автобусные ...

В Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта

С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта, в том числе 87 автобусных, 18 ...