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26.10.2023

В Екатеринбурге на конкурс выставили 69 автобусных маршрутов для определения перевозчиков с 1 декабря 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Администрация Екатеринбурга выставила на конкурс все городские автобусные маршруты, чтобы определить новых перевозчиков для них. В срок до 1 декабря 2023 года будет необходимо определиться с подрядчиками для 69 маршрутов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Стоит подчеркнуть, что 22 из 69 маршрутов будут разыграны под новыми номерами. Это станет завершающим этапом введения сквозной нумерации, которая позволит жителям и гостям уральской столицы лучше ориентироваться в маршрутах курсирующего транспорта. Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40 по 99.

Ознакомиться с новыми номерами автобусных маршрутов можно на сайте горадминистрации.

Напомним, что с 1 августа в Екатеринбурге поменялись трамвайные маршруты № 9, 12, 16 и 17. А в декабре прошлого года новые номера маршрутов получили троллейбусы.

Подробно об изменениях в движении городского транспорта власти Екатеринбурга рассказали в конце июня текущего года на круглом столе, посвященном изменениям транспортного обслуживания населения. Заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Николай Вахлов рассказал о новых возможностях троллейбусного парка с автономным ходом, об изменениях на маршрутах электротранспорта, а также о создании дополнительных схем движения автобусов в развивающиеся районы города.

В Екатеринбурге на конкурс выставили 69 автобусных маршрутов для определения перевозчиков с 1 декабря 2023 года
Изображение с официального портала Екатеринбурга
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