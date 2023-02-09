Транспортные перемены

В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный изменениям транспортного обслуживания населения. Заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Николай Вахлов рассказал о новых возможностях троллейбусного парка с автономным ходом, об изменениях на маршрутах электротранспорта, а также о создании дополнительных схем движения автобусов в развивающиеся районы города.



При этом заместитель главы города Алексей Бубнов отметил, что изменения на маршрутах общественного транспорта будут происходить постепенно. Схема следования троллейбусов и трамваев начнет обновляться с августа, автобусов — с сентября. Основной причиной для начала нововведений Алексей Бубнов назвал истечение срока контрактов.



«Основная причина — у нас заканчиваются контракты по электротранспорту и автобусам. Хочу подчеркнуть, что все перемены произойдут не внезапно. Изменения рассчитаны на ближайшие три года», — сказал замглавы Екатеринбурга.



Новые возможности троллейбусов



Так, на троллейбусных маршрутах города планируется произвести шесть изменений, связанных с запуском троллейбусов с удлиненным автономным ходом и обеспечением регулярности движения на магистральных маршрутах.



Новые машины с возможностью движения без подключения к питанию штанговых токоприемников уже вышли на маршрут № 1 «Химмаш — Ж/Д Вокзал». Схема движения этого маршрута меняться не будет, при этом благодаря возможности автономного хода на магистральном маршруте решились проблемы с задержками из-за пробок, ДТП и других нештатных ситуаций.



Кроме этого, машины с автономным ходом появятся на маршруте № 4 «ст. Динамо — Сулимова», который будет продлен до остановок «ГКБ № 7» и «Авангард».



Будет изменена существующая схема движения троллейбуса № 14 «Академгородок — улица Декабристов». Согласно планируемым изменениям, машины будут двигаться по улицам Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — Краснолесья и заканчивать маршрут на остановке «ЦПКиО». Это позволит сохранить связь Академического района с крупным транспортным узлом в районе Южного автовокзала, при этом у жителей восьмого района появится возможность напрямую доезжать до места проведения крупных городских мероприятий и ЦПКиО им. В.В. Маяковского.



Схема движения и парк машин для маршрута № 37 «Посадская — Академическая» также изменится. Согласно плану, троллейбус будет проезжать после «Академической» по улице Мира до остановки «Уралобувь». В дальнейшем схема будет продолжена до микрорайона Синие Камни.



При этом планируется отменить маршрут № 5 «Коммунистическая — ЦПКиО (ул. Щорса)», потому что населению доступны другие троллейбусы с подобными маршрутами. При этом остановка «ЦПКиО» будет обслуживаться троллейбусом № 14.



Высвободившиеся машины будут задействованы на более востребованном маршруте № 4, что, в свою очередь, увеличит интенсивность движения на нем.



Кроме того, для обеспечения регулярности движения планируется укоротить маршрут № 9 «Самолетная — Ж/Д Вокзал» до остановки «Декабристов». Причиной такого решения стало дублирование маршрута на большей части пути следования, включая троллейбус № 1. Высвободившиеся машины будут задействованы на троллейбусном маршруте № 14.



Также будет скорректирован маршрут № 11«Онуфриева — Маринс парк отель», конечная остановка которого будет перенесена от самой гостиницы на площадь у железнодорожного вокзала для удобства пассажиров.



На трамвайных маршрутах планируется провести 13 изменений. Это позволит обеспечить регулярность движения на магистральных маршрутах и улучшить качество транспортных услуг в целом.



Трамвайные слияния



По словам Николая Вахлова, из-за дублирующих друг друга трамвайных маршрутов возникают большие интервалы движения между трамваями одного маршрута, что негативно воспринимается пассажирами. При этом интервалы движения между разными маршрутами, которые отличаются только конечными остановками, минимальные. Он подчеркнул, что корректировка схем движения и объединение маршрутов позволят сократить интервалы на магистральных маршрутах и исключить ожидание конкретного маршрута пассажирами. Кроме того, изменение схем движения позволит оптимизировать энергопроходимость вагонов на магистральных маршрутах.



Так, маршрут № 8 «Машиностроителей — 40 лет ВЛКСМ» и частично дублирующий его № 22 «Машиностроителей — УрФУ» будут объединены. Это позволит увеличить интенсивность движения на маршруте.



Также будет отменен маршрут № 16 «Эльмаш — Шарташ», который на данный момент дублируется другими трамваями на всем пути следования.



При этом движение на маршруте № 5 «пл. 1-ой пятилетки — 40 лет ВЛКСМ» станет более интенсивным за счет того, что высвободившиеся после отмены маршрута № 16 вагоны будут добавлены в эту схему движения.



Также будут объединены маршруты № 14 «Керамическая — Эльмаш» и № 25 «Керамическая — Фрезеровщиков». На данный момент они почти полностью дублируют друг друга. Объединение позволит в два раза увеличить количество подвижного состава и сократить интервалы движения.



Маршрут № 9 «Керамическая — ЦПКиО» будет отменен в связи с утратой актуальности после открытия станций метро «Чкаловская» и «Ботаническая». Высвободившийся подвижной состав будет использован на трамвайном маршруте № 34.



Кроме этого, отменят маршрут № 12 «7 ключей — ВИЗ», который был введен на период реконструкции Макаровского моста и на данный момент потерял свою актуальность. Освободившиеся вагоны будут курсировать по маршруту № 13.



Отменят и маршрут № 33 «Дворец спорта — ЦПКиО», который вводился как временный на период реконструкции улицы Московская. Освободившиеся трамваи дополнят парк маршрута № 32.



Автобусы для новоселов



Для автобусов в Екатеринбурге появятся новые маршруты, а также будут оптимизированы уже существующие схемы движения. Так, изменится автобусный маршрут № 65 «Ж/Д Вокзал — А/э Кольцово — п. Кольцово». Благодаря обновленному маршруту улучшится обеспечение транспортом населения микрорайона Новокольцовский и кампуса «УрФУ». Также за счет этого появится новая транспортная связь п. Кольцово с социально значимыми объектами.



Изменения коснутся и автобусного маршрута № 01 Метро Ботаническая — Аэропорт — ст. Кольцово. Увеличение длины маршрута также позволит улучшить транспортную доступность микрорайона Новокольцовский и кампуса «УрФУ». С этой же целью поменяется схема движения автобусного маршрута № 44 «Метро «Ботаническая» — Компрессорный» и № 56 «7 ключей — Птицефабрика».



Изменения в существующих схемах движения также появятся у маршрутов № 05 «Химмаш — Патрушиха», № 043 «Ж/Д Вокзал — п. Северка», № 45 «Ж/Д вокзал — НПЦ Онкология», № 46 «Пехотинцев — ТЦ Лента», № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ», № 077 «Ритейл-парк — Высоцкого». Перемены позволят улучшить транспортную доступность отдаленных районов Екатеринбурга, а также сократить интервалы движения и создать возможности для беспересадочных поездок между социально значимыми объектами, расположенными вдоль маршрутов.



Схема движения маршрута № 94 «УрФУ — Новосвердловская ТЭЦ» также претерпит изменения, что позволит ввести дополнительные рейсы в утреннее и вечернее время. Маршрут № 016 «Патрушиха — Южная подстанция» будет продлен до остановки «Дворец дзюдо».



Николай Вахлов подчеркнул, что оптимизация позволит сократить интервалы движения транспорта, увеличить количество подвижного состава для каждого из маршрутов и обеспечить транспортную доступность для новых и отдаленных районов Екатеринбурга. При этом он акцентировал внимание на том, что все маршруты, которые будут отменены, на данный момент являются дублирующими.