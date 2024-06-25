Оценка транспорта

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УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге с 1 октября начнется масштабная транспортная реформа. Об этом заявил в ...

Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов

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УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 ...