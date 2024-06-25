Оценка транспорта

Жители Екатеринбурга продолжают активно участвовать в социальном опросе на информационном портале «Открытое правительство Свердловской области». С начала 2024 года участие в проекте приняли более 18 тыс. человек.
Респонденты выражают свое мнение по таким значимым темам, как состояние дорог, услуги жилищно-коммунального хозяйства, организация транспортного обслуживания в городе. Так, положительную оценку организации транспортного обслуживания в Екатеринбурге дали
уже почти 6 тыс. жителей.
Отметим, что такой формат общения между представителями органов власти, гражданами, экспертами и организациями показал свою эффективность. Администрация города отслеживает ход голосования и оперативно реагирует на основные запросы горожан. Так, власти Екатеринбурга планомерно решают различные задачи, направленные на улучшение ситуации с городским транспортом.
В ходе представления отчета городской думе об итогах работы администрации муниципалитета в 2023 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул
, что вопросы транспортной сферы находятся на его личном контроле.
«Этот вопрос находится на моем личном и постоянном контроле. Хочу отметить, что администрация города считает неправильным поднимать стоимость проезда для пассажиров, пока сами жители не заметят позитивных изменений в вопросе оказания транспортных услуг», — заметил градоначальник.
Спикер напомнил, что для достижения поставленных целей в прошедшем году произошла смена куратора вопросов по транспорту — эти обязанности были возложены на Рустама Галямова.
Кроме того, Алексей Орлов рассказал, что при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Екатеринбурге будет запущена
масштабная транспортная реформа.
«Мы предполагаем, что старт реформе будет дан с 1 октября текущего года. Сейчас мы активно готовим все необходимое для начала этой работы», — поделился глава города.
По его словам, значительно улучшить транспортную ситуацию в Екатеринбурге позволит формирование единого транспортного каркаса, включающего все виды наземного транспорта, метрополитен, а также систему наземного метро с заходом в города Екатеринбургской агломерации.
Градоначальник также рассказал, что в Екатеринбурге планируется создать
Единый центр управления перевозками с функциями управления пассажирским транспортом.
Наиболее значимым изменением в рамках реформы станет переход перевозчиков, в том числе ЕМУП «Гортранс», на брутто-контракты. Это позволит оздоровить финансовое состояние предприятий, повысить уровень зарплаты сотрудников. Увеличение транспортной работы потребует около двух-трех лет с момента заключения новых контрактов. Ими же будет предусмотрено ежегодное повышение показателей на 10%. Кроме этого, с I квартала 2025 года начнется поэтапное обновление автобусов.
Кроме этого, власти Екатеринбурга планируют закупить у белорусского производителя еще 50 троллейбусов с автономным ходом, а также 50 машин повышенной вместимости для контактной сети. Первые поставки запланированы уже в конце 2024 года
«В текущем году мы планируем пополнить парк еще 30 новыми автобусами, 50 троллейбусами. Конечно, на условиях софинансирования. Поставщик электротранспорта определится по итогам конкурса, первые поставки начнутся уже в этом году. А затем планируется приступить к долгожданному обновлению трамвайного парка», — заявил Алексей Орлов.
Он также добавил, что при выделении дополнительных средств для города будут закуплены 50 троллейбусов большой вместимости, работающих от контактной сети. Они будут курсировать на тех маршрутах, где нет острой необходимости использовать функцию автономного хода. В результате в городе будет обновлено около 70% троллейбусного парка.
Отмечается, что для реализации этих планов Алексей Орлов уже провел
рабочую встречу с директором компании «Белкоммунмаш» (производителя общественного электротранспорта) Тарасом Мурогом.
Также глава города озвучил ряд достижений, которые были зафиксированы в этой сфере в прошедшем году.
«В 2023 году в Екатеринбурге был введен единый городской тариф в пригородных поездах. Объем перевозки пассажиров за 2023 год увеличился почти на 10 млн поездок, в метрополитене пассажиропоток вышел на уровень доковидного 2019 года», — рассказал докладчик.
Кроме этого, в 2023 году в Екатеринбурге была проведена масштабная работа по обновлению подвижного состава. Так, благодаря поддержке Евгения Куйвашева город приобрел 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом, в декабре на Урал прибыла очередная партия низкопольных автобусов в количестве 35 единиц, которые вышли на линию в этом году.
Глава уральской столицы напомнил и о том, что за прошедший период в городе было запущено трамвайное движение в Академический район и микрорайон Солнечный. Параллельно с реализацией этих проектов было построено несколько новых улиц: 2-я Новосибирская, Академика Парина, Вавилова, Рябинина. Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга