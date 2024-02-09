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Вчера, 15:13

Алексей Орлов: Город должен быть удобным как для жителей, так и для гостей

Алексей Орлов: Город должен быть удобным как для жителей, так и для гостейНа вопросы журналистов ответил глава города Екатеринбурга Алексей Орлов.

— Алексей Валерьевич, как изменилась деловая среда в Екатеринбурге за последние два года?

— Уход с российского рынка большинства иностранных компаний открыл для предприятий новые возможности. Так, число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за год выросло на 3,3% и на начало мая составило 128 тыс. единиц. Большая их доля представлена в торговле (35,9% от всего объема), профессиональной, научной и технической деятельности (10,6%), строительстве (9,8%), логистике (8,5%) и обрабатывающих производствах (7,5%). Причем в 2023 году все эти отрасли принесли в городской бюджет 77% налоговых отчислений. Всего же объем налоговых поступлений от МСП составил 13,6 млрд руб.

За год в городе было создано 17 тыс. организаций. Одним из популярных направлений для открытия бизнеса стала онлайн-торговля — число предприятий в этой сфере за год увеличилось на 36,3% и составило 7,1 тыс. единиц. Также повышенный интерес предприниматели проявляют к рынку частных образовательных услуг — за год число организаций в этой сфере выросло на 11% и достигло 1,7 тыс. единиц.

Число предприятий обрабатывающей промышленности увеличилось на 3% и достигло 9,6 тыс. единиц. Все выше озвученное говорит о том, что деловая среда в Екатеринбурге благоприятная и стабильная для развития бизнеса.

— Екатеринбург традиционно считается промышленным городом. Так ли это сегодня?

— За последние 30 лет Екатеринбург превратился из промышленного в современный многофункциональный центр. Изменилась структура экономики: промышленность стала составлять чуть более 29% в обороте организаций, а торговля — более 50%. В будущем драйвером развития экономики мы видим туризм, который имеет большой мультипликативный эффект и создает добавленную стоимость более чем в 50 отраслях-поставщиках.

— Как планируется развивать туристическое направление?

— Нашей целью является развитие города с помощью сферы туризма. Через него можно формировать и продвигать имидж Екатеринбурга, повышать его узнаваемость и демонстрировать как город, удобный для учебы, карьеры и жизни. Для реализации задуманного нужно обеспечить регулярный круглогодичный поток туристов за счет развития культурно-познавательного туризма, баланса календаря событий и привлечения новых мероприятий всероссийского и международного уровней.

В прошлом юбилейном году Екатеринбург посетили более 1,7 млн туристов, это на 21% больше, чем в 2022 году. Если сравнивать август 2023 года — основной месяц празднования 300-летия города — с августом 2022 года, то увеличение турпотока составило 60%.

Одним из направлений нашей дальнейшей работы станет развитие проектов образовательного и оздоровительного туризма. Мы планируем создать и развивать туристический портал Екатеринбурга, благоустроить набережную реки Исеть, создать зоны отдыха на Верх-Исетском пруду и Шарташе, развить туристическую инфраструктуру в центре и других районах города, а также открыть точки питания для обслуживания больших групп — сейчас в центре нет заведений емкостью более 100 человек.

— На туристическую привлекательность значительно влияет транспортная доступность и развитость соответствующей инфраструктуры. Что делается в этом направлении?

— Безусловно, качество транспортного обслуживания влияет на привлекательность города не только у туристов, но и у жителей.

Планируется создать Единый центр управления перевозками с функциями управления пассажирским транспортом. Кроме того, необходимо обновить подвижной состав. Поэтапное обновление автобусов начнется с I квартала 2025 года.

Наиболее значимым изменением станет переход перевозчиков, в том числе ЕМУП «Гортранс», на брутто-контракты. Это позволит оздоровить финансовое состояние предприятий, повысить уровень зарплаты сотрудников. Увеличение транспортной работы потребует около двух-трех лет с момента заключения новых контрактов. Ими же будет предусмотрено ежегодное повышение показателей на 10%.

— В последние годы строительная отрасль в Екатеринбурге ежегодно бьет рекорды. Хватает ли свободных земельных участков для новых объектов?

— Сегодня возможность предоставления свободных земельных участков практически исчерпана. В будущем комплексное развитие территорий (КРТ) станет единственным инструментом, позволяющим строить в освоенных районах, которые востребованы как у застройщиков, так и у горожан. Это наиболее эффективный механизм улучшения жилищных условий, который предусматривает обновление старого жилфонда в соответствии с новыми требованиями развития городской среды и с привлечением средств бизнеса.

— Развиваются ли в городе креативные индустрии?

— У нас развиваются креативные кластеры «Домна» и «Л52», аналогичные инициативы есть в городах-спутниках: Арамиле, Сысерти и Нижнем Тагиле.

Кроме того, мы договорились с СОФПП о плотном сотрудничестве в этом направлении. Уже создана рабочая группа, в рамках которой представители власти и участники рынка будут обсуждать инструменты и пути развития креативных индустрий в нашем городе.

— С 2021 года при администрации действует «Совет неравнодушных горожан». Как вы оцениваете его эффективность?

— Благодаря такой дискуссионной площадке мы можем получать обратную связь по многим значимым вопросам жизни города. По истечении трех лет своего существования совет стал своеобразным мостом между властью и обществом.

За время работы совет рассмотрел множество проектов и инициатив, таких как проект переиздания энциклопедии Екатеринбурга, программа продвижения города вовне через такие археологические памятники, как Большой Шигирский идол и «Шигирская кладовая», проекты развития участков набережной, план по борьбе с вандализмом, снос и восстановление баланса зеленых насаждений, организация парковочного пространства для экскурсионных автобусов. Часть из проектов реализована или находится в процессе.

— В прошлом году Екатеринбург отметил 300-летие. Какие задачи и ориентиры стоят сейчас?

— Город должен быть удобным как для жителей, так и для гостей. Поэтому для дальнейшего его развития предстоит решить несколько важных задач.

Во-первых, кадровый голод. Необходимо повышать привлекательность рабочих мест в производственном секторе. Несмотря на то, что в городе один из самых низких в стране показателей безработицы (около 0,26%), это влечет за собой ограничение числа специалистов, потребность в которых только растет.

Во-вторых, развитие транспортной инфраструктуры. Перед нами стоит задача по созданию «Сухого порта», который мог бы, по разным оценкам, сформировать до 20% экономики Екатеринбургской городской агломерации. Для этого нужно модернизировать железнодорожную и автотранспортную инфраструктуры, а также сети электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Объем необходимых капиталовложений оценивается в десятки миллиардов рублей. Не меньшее значение имеет и развитие магистрального рельсового каркаса в агломерации: городская электричка, новые трамвайные линии, в том числе межмуниципальные.

В-третьих, превратить Екатеринбург в студенческую столицу. Для этого в Новокольцовском микрорайоне возведен комплекс общежитий, строится кампус мирового уровня для УрФУ. Уже сейчас около 10% части городского населения — 160 тыс. человек — это студенты.

В-четвертых, укрепить статус города мировых коммуникаций, который предоставляет возможности встречи на удобных площадках в рамках больших событийных мероприятий, таких как ИННОПРОМ, 100+ TechnoBuild, «Города России» и другие.

Полную версию интервью читайте на сайте «Коммерсантъ»

Фото из официального Telegram-канала Алексея Орлова
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