Алексей Орлов: Город должен быть удобным как для жителей, так и для гостей

Фото из официального Telegram-канала Алексея Орлова

— Уход с российского рынка большинства иностранных компаний открыл для предприятий новые возможности. Так, число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за год выросло на 3,3% и на начало мая составило 128 тыс. единиц. Большая их доля представлена в торговле (35,9% от всего объема), профессиональной, научной и технической деятельности (10,6%), строительстве (9,8%), логистике (8,5%) и обрабатывающих производствах (7,5%). Причем в 2023 году все эти отрасли принесли в городской бюджет 77% налоговых отчислений. Всего же объем налоговых поступлений от МСП составил 13,6 млрд руб.За год в городе было создано 17 тыс. организаций. Одним из популярных направлений для открытия бизнеса стала онлайн-торговля — число предприятий в этой сфере за год увеличилось на 36,3% и составило 7,1 тыс. единиц. Также повышенный интерес предприниматели проявляют к рынку частных образовательных услуг — за год число организаций в этой сфере выросло на 11% и достигло 1,7 тыс. единиц.Число предприятий обрабатывающей промышленности увеличилось на 3% и достигло 9,6 тыс. единиц. Все выше озвученное говорит о том, что деловая среда в Екатеринбурге благоприятная и стабильная для развития бизнеса.— За последние 30 лет Екатеринбург превратился из промышленного в современный многофункциональный центр. Изменилась структура экономики: промышленность стала составлять чуть более 29% в обороте организаций, а торговля — более 50%. В будущем драйвером развития экономики мы видим туризм, который имеет большой мультипликативный эффект и создает добавленную стоимость более чем в 50 отраслях-поставщиках.— Нашей целью является развитие города с помощью сферы туризма. Через него можно формировать и продвигать имидж Екатеринбурга, повышать его узнаваемость и демонстрировать как город, удобный для учебы, карьеры и жизни. Для реализации задуманного нужно обеспечить регулярный круглогодичный поток туристов за счет развития культурно-познавательного туризма, баланса календаря событий и привлечения новых мероприятий всероссийского и международного уровней.В прошлом юбилейном году Екатеринбург посетили более 1,7 млн туристов, это на 21% больше, чем в 2022 году. Если сравнивать август 2023 года — основной месяц празднования 300-летия города — с августом 2022 года, то увеличение турпотока составило 60%.Одним из направлений нашей дальнейшей работы станет развитие проектов образовательного и оздоровительного туризма. Мы планируем создать и развивать туристический портал Екатеринбурга, благоустроить набережную реки Исеть, создать зоны отдыха на Верх-Исетском пруду и Шарташе, развить туристическую инфраструктуру в центре и других районах города, а также открыть точки питания для обслуживания больших групп — сейчас в центре нет заведений емкостью более 100 человек.— Безусловно, качество транспортного обслуживания влияет на привлекательность города не только у туристов, но и у жителей.Планируется создать Единый центр управления перевозками с функциями управления пассажирским транспортом. Кроме того, необходимо обновить подвижной состав. Поэтапное обновление автобусов начнется с I квартала 2025 года.Наиболее значимым изменением станет переход перевозчиков, в том числе ЕМУП «Гортранс», на брутто-контракты. Это позволит оздоровить финансовое состояние предприятий, повысить уровень зарплаты сотрудников. Увеличение транспортной работы потребует около двух-трех лет с момента заключения новых контрактов. Ими же будет предусмотрено ежегодное повышение показателей на 10%.— Сегодня возможность предоставления свободных земельных участков практически исчерпана. В будущем комплексное развитие территорий (КРТ) станет единственным инструментом, позволяющим строить в освоенных районах, которые востребованы как у застройщиков, так и у горожан. Это наиболее эффективный механизм улучшения жилищных условий, который предусматривает обновление старого жилфонда в соответствии с новыми требованиями развития городской среды и с привлечением средств бизнеса.— У нас развиваются креативные кластеры «Домна» и «Л52», аналогичные инициативы есть в городах-спутниках: Арамиле, Сысерти и Нижнем Тагиле.Кроме того, мы договорились с СОФПП о плотном сотрудничестве в этом направлении. Уже создана рабочая группа, в рамках которой представители власти и участники рынка будут обсуждать инструменты и пути развития креативных индустрий в нашем городе.— Благодаря такой дискуссионной площадке мы можем получать обратную связь по многим значимым вопросам жизни города. По истечении трех лет своего существования совет стал своеобразным мостом между властью и обществом.За время работы совет рассмотрел множество проектов и инициатив, таких как проект переиздания энциклопедии Екатеринбурга, программа продвижения города вовне через такие археологические памятники, как Большой Шигирский идол и «Шигирская кладовая», проекты развития участков набережной, план по борьбе с вандализмом, снос и восстановление баланса зеленых насаждений, организация парковочного пространства для экскурсионных автобусов. Часть из проектов реализована или находится в процессе.— Город должен быть удобным как для жителей, так и для гостей. Поэтому для дальнейшего его развития предстоит решить несколько важных задач.Во-первых, кадровый голод. Необходимо повышать привлекательность рабочих мест в производственном секторе. Несмотря на то, что в городе один из самых низких в стране показателей безработицы (около 0,26%), это влечет за собой ограничение числа специалистов, потребность в которых только растет.Во-вторых, развитие транспортной инфраструктуры. Перед нами стоит задача по созданию «Сухого порта», который мог бы, по разным оценкам, сформировать до 20% экономики Екатеринбургской городской агломерации. Для этого нужно модернизировать железнодорожную и автотранспортную инфраструктуры, а также сети электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Объем необходимых капиталовложений оценивается в десятки миллиардов рублей. Не меньшее значение имеет и развитие магистрального рельсового каркаса в агломерации: городская электричка, новые трамвайные линии, в том числе межмуниципальные.В-третьих, превратить Екатеринбург в студенческую столицу. Для этого в Новокольцовском микрорайоне возведен комплекс общежитий, строится кампус мирового уровня для УрФУ. Уже сейчас около 10% части городского населения — 160 тыс. человек — это студенты.В-четвертых, укрепить статус города мировых коммуникаций, который предоставляет возможности встречи на удобных площадках в рамках больших событийных мероприятий, таких как ИННОПРОМ, 100+ TechnoBuild, «Города России» и другие.