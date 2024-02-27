Годовой прирост

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УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В рамках программы «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего ...

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УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) сформировал годовую ...

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В Свердловской области за 2023 год число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло более чем на 7 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор ...