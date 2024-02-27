Годовой прирост

В рамках очередного заседания совета по малому и среднему предпринимательству (МСП) глава Екатеринбурга заявил, что в уральской столице по состоянию на сегодняшний день насчитывается около 120 тыс. малых и средних предприятий, которые обеспечивают рабочими местами порядка 400 тыс. человек.
«Малый и средний бизнес — один из самых значимых секторов развития национальной экономики. В Екатеринбурге сегодня работают свыше 120 тыс. малых и средних предприятий, обеспечивающих занятость более 400 тыс. человек. Помимо этого, одним из быстро развивающихся институтов является самозанятость. Число граждан, применяющих «Налог на профессиональный доход» в нашем городе на начало 2024 года, превысило 121 тыс. человек», — подчеркнул Алексей Орлов.
Участники совещания обсудили реализацию муниципальных мер поддержки МСП, в том числе имущественного характера, а также подвели итоги работы в 2023 году и наметили дальнейшие планы.
Как сообщил начальник департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян, ситуация в секторе МСП остается стабильной. По итогам 2023 года зафиксирован рост числа предприятий МСП на 3,9%. Это положительным образом сказывается на объеме налоговых поступлений, которые в конечном итоге идут на социальные нужды. Так, в прошлом году городской бюджет получил от субъектов МСП в виде налогов 13,6 млрд руб., что на 8% больше показателя 2022 года.
Следует отметить, что на протяжении нескольких лет подряд муниципалитет успешно осуществляет комплексную поддержку малого и среднего бизнеса, предоставляя налоговые льготы, имущественную поддержку и реализуя образовательные проекты. Например, в 2024 году, помимо традиционных форумов и тематических выставок, в городе пройдут такие мероприятия, как акселератор «Сила Прорыва», обучающая программа «Бережливое производство» и «Слет производителей Урала».
Следует отметить, что всю необходимую и актуальную информацию о мерах поддержки МСП можно найти
на официальном сайте Екатеринбурга.
Добавим, что на заседании совета по малому и среднему предпринимательству Алексей Орлов также сообщил, что с текущего года финансирование мероприятий, направленных на поддержку бизнеса, будет увеличено в 1,4 раза.
«Прежде всего, продолжим предоставлять в аренду помещения предпринимателям на льготных условиях, будем проводить для них различные виды обучения. В целом ситуация в сфере остается стабильной, по ключевым же параметрам наблюдаем позитивные тенденции», — подчеркнул градоначальник.
Ранее глава города подписал постановление, согласно которому на поддержку малого бизнеса в 2024 году будет выделено 18 млн 719 тыс. руб. Деньги будут направлены «Екатеринбургскому центру развития предпринимательства» в рамках программы «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в Екатеринбурге». Напомним, что в 2023 году финансовую помощь в рамках муниципальной программы получили 2,6 тыс. компаний.
Продолжает увеличиваться количество субъектов МСП и в масштабе региона. В целом по Свердловской области за 2023 год число таких предприятий выросло более чем на 7 тыс. единиц, а количество самозанятых — на 44%.
Так, по актуальным данным на 10 января 2024 года, в регионе было зарегистрировано 208 тыс. 426 субъектов малого и среднего предпринимательства. Стабильно росла и численность самозанятых: по данным на 31 декабря 2023 года, в Свердловской области было 264 тыс. 724 плательщика налога на профессиональный доход. На 1 января 2023 года этот показатель составлял 185 тыс. 457.
Значительная часть предпринимателей, которые работают на рынке давно и запланировали расширение бизнеса, а также начинающие бизнесмены обращаются за помощью в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).
Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что в 2023 году через СОФПП на финансовую поддержку бизнеса в виде займов и поручительств была направлена беспрецедентная сумма — 18,4 млрд руб., годом ранее — 7,4 млрд руб.
Кроме того, в 2023 году было организовано 400 экспертных мероприятий, повышающих компетенции. В них приняли участие 36 тыс. человек.
Директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что в 2024 году все имеющиеся программы поддержки будут сохранены. Кроме того, продолжится работа в рамках подписанного с крупнейшими маркетплейсами соглашения.
«Мы планируем совместно с маркетплейсами большой обучающий проект для самозанятых. Акцент будет сделан на практике — каждый сможет завести свою карточку на маркетплейсе и приступить к продажам», — подытожил Валерий Пиличев.
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, в 2024 году правительство региона совместно с СОФПП сделает акцент на проведении бизнес-мероприятий и в других свердловских муниципалитетах. Уже планируется провести пять форумов для самозанятых и пять мероприятий для тех, кто хочет начать свой бизнес (в рамках программы «Стартуй уверенно»). Так, в 2024 году до стадии подготовки собственного бизнес-плана сопроводят не менее 1 тыс. человек. Кроме того, правительство организует 10 ярмарок для свердловских производителей.
Подобная работа по поддержке бизнеса ведется комплексно: помимо свердловского правительства и фонда поддержки предпринимательства в ней задействованы практически все профильные организации региона. К примеру, в 2023 году Уральская торгово-промышленная палата при участии СОФПП разработала и провела 12 обучающих программ, которые охватили 377 свердловских предприятий.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney