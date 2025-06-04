В Екатеринбурге стало больше предпринимателей

В Екатеринбурге наблюдается стабильный прирост числа предпринимателей и самозанятых граждан. Количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в уральской столице увеличилось до 129 тыс. в июне текущего года, тогда как в феврале было зафиксировано 127 тыс. предприятий. Это 65% от всех субъектов МСП в регионе. Также в городе выросло число самозанятых: в июне их стало 170 тыс., что на 8 тыс. больше показателя февраля. Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства трудятся более 410 тыс. жителей города. Об этом сообщил
директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян в эфире программы «Утренний экспресс» телеканала «4 канал», передает департамент информполитики города.
Рост числа субъектов СПП во многом объясняется эффективностью системы господдержки, включая меры, принимаемые городской администрацией. Бизнесмены получают доступ к различным льготам, образовательным программам и финансовой помощи. Так, в начале года глава Екатеринбурга Алексей Орлов выделил городскому Фонду поддержки предпринимательства 20,9 млн руб. Также градоначальник неоднократно отмечал вклад бизнеса в развитие экономики города, обеспечение занятости и стабильности доходов горожан, в связи с чем подчеркивал необходимость оказания предпринимателям всей возможной помощи.
«Сектор малого и среднего предпринимательства играет очень важную роль в развитии социально-экономического потенциала страны: это и наполнение бюджета, и создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами. Сегодня каждый третий житель нашего города трудится в сфере малого и среднего предпринимательства, поэтому от устойчивости этого сектора экономики зависит благосостояние жителей столицы Урала и Свердловской области», — сказал А. Орлов.
Следует отметить, что МСБ охватывает достаточно большое количество самых разных сфер, таких как торговля, научная и техническая деятельность, строительство, производство, транспортировка и хранение, операции с недвижимостью и другие. По словам Е. Копеляна, относительно свободными нишами остаются производство компьютеров, робототехники и микроэлектроники.
В целях поддержки бизнеса администрация города реализует профильную муниципальную программу «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности». Одной из основных структур, предоставляющих меры поддержки бизнесу в рамках этой программы, является фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства». Он предлагает все необходимые услуги для ведения предпринимательской деятельности. Среди них — обучение и консультации для желающих открыть свое дело и начинающих предпринимателей. Это делается в рамках одного из структурных подразделений фонда — бизнес-инкубатора.
Помимо этого, инкубатор предоставляет самозанятым, а также начинающим и действующим бизнесменам оборудованные рабочие места. На сегодняшний день предоставлено более 200 таких мест. Также для самозанятых и планирующих открыть свой бизнес горожан регулярно проводятся выставки-форумы, серии конференций, обучающих проектов, а также экскурсии на производственные площадки города.
Также в рамках Центра доступно обучение по программе акселератора «СИЛА ПРОРЫВА», предназначенной для владельцев и директоров производственного бизнеса. За четыре года существования программы ее прошло более 700 предприятий. Обучение проходит онлайн без отрыва от производства. Среднее увеличение выручки участников обучения составило почти 50%.
В свою очередь, выпускниками акселератора при поддержке Центра был создан клуб производителей «Прорыв». Его цель — обмен опытом и помощь в решении кадровых вопросов. На текущий момент в нем состоят около 400 предприятий с суммарным оборотом более 50 млрд руб.
Среди иных мер поддержки предпринимателей — имущественная поддержка, осуществляемая департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга. Благодаря ей субъекты малого бизнеса и самозанятые могут получить помещения в аренду по льготным ценам или без проведения торгов. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались более 160 предпринимателей, арендовав объекты общей площадью около 40 тыс. кв. м. Отметим, что в нынешнем году глава Екатеринбурга продлил сроки предоставления данной поддержки до 2030 года.
Таким образом, администрация продолжает активно поддерживать предпринимателей в рамках муниципальной программы и с помощью иных мер поддержки. Результатом стало устойчивое увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, рост объема выпускаемой ими продукции, а также увеличение численности занятых в сфере МСП, что, в свою очередь, способствует стабильному развитию экономики города.