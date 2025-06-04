УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
04.06.2025

В Екатеринбурге стало больше предпринимателей

В Екатеринбурге стало больше предпринимателей В Екатеринбурге наблюдается стабильный прирост числа предпринимателей и самозанятых граждан. Количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в уральской столице увеличилось до 129 тыс. в июне текущего года, тогда как в феврале было зафиксировано 127 тыс. предприятий. Это 65% от всех субъектов МСП в регионе. Также в городе выросло число самозанятых: в июне их стало 170 тыс., что на 8 тыс. больше показателя февраля. Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства трудятся более 410 тыс. жителей города. Об этом сообщил директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян в эфире программы «Утренний экспресс» телеканала «4 канал», передает департамент информполитики города.

Рост числа субъектов СПП во многом объясняется эффективностью системы господдержки, включая меры, принимаемые городской администрацией. Бизнесмены получают доступ к различным льготам, образовательным программам и финансовой помощи. Так, в начале года глава Екатеринбурга Алексей Орлов выделил городскому Фонду поддержки предпринимательства 20,9 млн руб. Также градоначальник неоднократно отмечал вклад бизнеса в развитие экономики города, обеспечение занятости и стабильности доходов горожан, в связи с чем подчеркивал необходимость оказания предпринимателям всей возможной помощи.

«Сектор малого и среднего предпринимательства играет очень важную роль в развитии социально-экономического потенциала страны: это и наполнение бюджета, и создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами. Сегодня каждый третий житель нашего города трудится в сфере малого и среднего предпринимательства, поэтому от устойчивости этого сектора экономики зависит благосостояние жителей столицы Урала и Свердловской области», — сказал А. Орлов.

Следует отметить, что МСБ охватывает достаточно большое количество самых разных сфер, таких как торговля, научная и техническая деятельность, строительство, производство, транспортировка и хранение, операции с недвижимостью и другие. По словам Е. Копеляна, относительно свободными нишами остаются производство компьютеров, робототехники и микроэлектроники.

В целях поддержки бизнеса администрация города реализует профильную муниципальную программу «Развитие и поддержка промышленности, малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности». Одной из основных структур, предоставляющих меры поддержки бизнесу в рамках этой программы, является фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства». Он предлагает все необходимые услуги для ведения предпринимательской деятельности. Среди них — обучение и консультации для желающих открыть свое дело и начинающих предпринимателей. Это делается в рамках одного из структурных подразделений фонда — бизнес-инкубатора.

Помимо этого, инкубатор предоставляет самозанятым, а также начинающим и действующим бизнесменам оборудованные рабочие места. На сегодняшний день предоставлено более 200 таких мест. Также для самозанятых и планирующих открыть свой бизнес горожан регулярно проводятся выставки-форумы, серии конференций, обучающих проектов, а также экскурсии на производственные площадки города.

Также в рамках Центра доступно обучение по программе акселератора «СИЛА ПРОРЫВА», предназначенной для владельцев и директоров производственного бизнеса. За четыре года существования программы ее прошло более 700 предприятий. Обучение проходит онлайн без отрыва от производства. Среднее увеличение выручки участников обучения составило почти 50%.

В свою очередь, выпускниками акселератора при поддержке Центра был создан клуб производителей «Прорыв». Его цель — обмен опытом и помощь в решении кадровых вопросов. На текущий момент в нем состоят около 400 предприятий с суммарным оборотом более 50 млрд руб.

Среди иных мер поддержки предпринимателей — имущественная поддержка, осуществляемая департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга. Благодаря ей субъекты малого бизнеса и самозанятые могут получить помещения в аренду по льготным ценам или без проведения торгов. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались более 160 предпринимателей, арендовав объекты общей площадью около 40 тыс. кв. м. Отметим, что в нынешнем году глава Екатеринбурга продлил сроки предоставления данной поддержки до 2030 года.

Таким образом, администрация продолжает активно поддерживать предпринимателей в рамках муниципальной программы и с помощью иных мер поддержки. Результатом стало устойчивое увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, рост объема выпускаемой ими продукции, а также увеличение численности занятых в сфере МСП, что, в свою очередь, способствует стабильному развитию экономики города.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
19.03.2025 В Екатеринбурге продлили действие мер господдержки для малого бизнеса до 2031 года

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В Екатеринбурге продлили сроки предоставления имущественных мер поддержки для малого ...

11.09.2015 Из бюджета Екатеринбурга выделят 3 млн руб. на поддержку начинающих предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2015. Администрация Екатеринбурга в 2015 году выделит 3 млн руб. на реализацию программ ...

10.06.2013 К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 предприятий МСБ

В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит долгосрочную целевую программу «Развитие и ...

10.06.2013 К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 малых и средних предприятий

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2013. В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит ...

08.02.2012 Администрация Екатеринбурга: в сфере малого бизнеса работает каждый второй житель города

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт провел совещание, ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18