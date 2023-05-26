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Виктор Рашников провел заседание правления челябинского СПП

УрБК, Магнитогорск, 03.03.2025. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников провел заседание правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области. Основным вопросом повестки стала реализация в регионе национальных проектов, сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Виктор Рашников провел заседание правления челябинского СПП

В заседании, помимо членов СПП — представителей ведущих южноуральских предприятий, приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент РСПП Александр Шохин, президент СПП Свердловской области Дмитрий Пумпянский, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев, депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, члены социально-экономического блока областного правительства, представители других предпринимательских объединений.

Рассказывая об итогах работы СПП Челябинской области в 2024 году и задачах объединения на 2025 год, Виктор Рашников отметил, что в минувшем году особое внимание Правления СПП было сосредоточено не только на производственных вопросах, но и на мерах по развитию социальной сферы.

«Речь идет о мероприятиях в контуре национальных и федеральных проектов — развитии социальной инфраструктуры и профессионального образования, здоровье работников, поддержке семей с детьми, улучшении экологии. Информационная безопасность и кадровый вопрос также были в активной повестке. Отмечу, что на сегодняшний день Челябинская область является абсолютным лидером проекта «Профессионалитет» среди субъектов РФ по количеству производственно-образовательных кластеров, 75% из которых созданы с участием членов СПП», — заявил Виктор Рашников.

На заседании были обозначены приоритетные задачи реализации национальных проектов на период 2025-2030. С докладом о выполнении в регионе нацпроекта «Экология» за период с 2019 по 2024 год выступил вице-президент ЧРОО «СПП», генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Также на совещании было подписано дополнительное соглашение к Региональному соглашению между Челябинским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», Челябинским региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством Челябинской области.

Кроме того, члены регионального предпринимательского объединения выбрали делегатов на XXXIV съезд РСПП, который запланирован на 18 марта 2025 года, а также приняли новых членов в состав регионального СПП.

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области — организация, объединяющая представителей базовых отраслей экономики: металлургии, машиностроения, ТЭКа, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, стройиндустрии, финансового сектора, сферы услуг, науки и образования, малого и среднего предпринимательства. За годы своей деятельности Союз стал востребованной площадкой для обмена мнениями, выработки согласованных позиций и выстраивания эффективного диалога между бизнесом, законодательной и исполнительной ветвями власти. По традиции региональное предпринимательское объединение возглавляет руководитель крупнейшего предприятия Южного Урала. С 1997 года этот пост занимает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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