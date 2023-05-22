Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников провел юбилейное заседание челябинского Союза промышленников и предпринимателей

УрБК, Челябинск, 26.05.2023. В Челябинске прошло торжественное заседание местного отделения Союза промышленников и предпринимателей (СПП). Встреча была приурочена к 30-летию объединения. Собрание провел президент СПП Челябинской области председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников.



В управлении информации и общественных связей предприятия сообщили, что мероприятие также посетили полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, действующие члены СПП и предприниматели, стоявшие у истоков организации.



В. Рашников, открывая встречу, рассказал о пути, который прошел СПП за 30 лет. Он отметил улучшение предпринимательского климата, повышение качества законодательства и в целом новый уровень бизнеса, представители которого активно работают на международных рынках, проявляют инвестиционную активность, успешно внедряют новые технологии и повышают производительность труда.



А. Текслер поздравил участников торжественного заседания и отметил, что за свою тридцатилетнюю историю предпринимательское объединение региона стало влиятельной организацией, успешно решающей задачи развития Южного Урала, а также востребованной площадкой для обмена мнениями, выработки согласованных позиций и выстраивания эффективного диалога между бизнесом, законодательной и исполнительной ветвями власти, а также для решения экологических и социальных задач.



Также губернатор вручил В. Рашникову медаль «За вклад в развитие Челябинской области».



После приветственных слов и выступлений торжественное собрание продолжилось церемонией вручения наград от полпреда президента РФ в УрФО, губернатора и Законодательного собрания Челябинской области, администрации Челябинска, РСПП и СПП Челябинской области. Награды получили свыше 50 членов и сотрудников Союза промышленников и предпринимателей региона.



В настоящее время Союз объединяет более ста представителей бизнеса из ключевых секторов экономики — металлургии, машиностроения, топливно-энергетического и агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, стройиндустрии, финансового сектора, сферы услуг, информационных технологий и коммуникаций, науки и образования, малого и среднего предпринимательства. Их совокупный вклад в региональную экономику достигает 70%.