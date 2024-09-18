УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:42

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил участие Группы ММК в федеральном проекте «Профессионалитет»

УрБК, Магнитогорск, 26.06.2025. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высоко оценил участие Группы ММК в федеральном проекте (ФП) «Профессионалитет». Представителям предприятия были вручены благодарственные письма за проактивное участие в подготовке высококвалифицированных кадров. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил участие Группы ММК в федеральном проекте «Профессионалитет»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Профессионалитет» направлен на перезагрузку среднего профобразования в России через подготовку специалистов, соответствующих требованиям современной экономики и рынка труда. Один из ключевых инструментов проекта — создание в регионах образовательно-производственных кластеров на базе взаимодействия учебных учреждений с работодателями. Участие бизнеса сосредоточено на усилении связи между процессом обучения и реальным производством. Для этого предприятия улучшают инфраструктуру профессиональных колледжей и лицеев, участвуют в создании образовательных программ, организуют практику для студентов.

Группа ММК в лице ООО «Механоремонтный комплекс», ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Объединенная сервисная компания» присоединилась к программе «Профессионалитет» сразу после старта проекта в Челябинской области в 2022 году. Сейчас предприятия, включая ПАО «ММК», выступают опорными партнерами двух отраслевых кластеров — по направлениям «Металлургия» (вместе с Многопрофильным колледжем МГТУ им. Г.И. Носова) и «Машиностроение» (Политехнический колледж Магнитогорска).

К настоящему моменту в Магнитогорском политехническом колледже на средства федерального гранта с участием специалистов ММК был создан современный образовательно-производственный центр. В мастерских для практических занятий студенты отрабатывают навыки работы на роботизированных учебных станках и тренажерных комплексах. Оборудование полностью моделирует технологические циклы основных переделов Магнитогорского металлургического комбината: доменную печь, кислородный конвертер, машину непрерывного литья заготовок, дуговую сталеплавильную печь, агрегат «печь-ковш». Также здесь действует лаборатория автоматизации технологических процессов, где студенты знакомятся с работой станков с асинхронными двигателями, есть тренажеры по управлению мостовым краном, имитирующий работу конвейера мехатронный комплекс индустрии 4.0, мастерские по обучению аддитивным технологиям, инжинирингу, работе с контрольно-измерительными приборами. С финансированием ПАО «ММК» проведен ремонт студенческого общежития колледжа на 360 мест.

При поддержке ПАО «ММК» в Многопрофильном колледже лицензирована новая образовательная программа СПО «Теплотехника и теплооборудование», востребованная в отрасли и Группе ММК. При финансовой помощи компании осуществлен ремонт помещений и выполнено оснащение двух лабораторий для обучения и проведения демонстрационных экзаменов.

Ежегодно ММК оказывает помощь и поддержку наиболее успешным студентам Политехнического колледжа, а с 2024 года обучающимся по федеральному проекту «Профессионалитет» предлагает заключить с предприятием целевые договоры. Такой формат имеет ряд преимуществ для учащихся: предприятие дает гарантию трудоустройства, возможность получать повышенную стипендию, а также участие в социальных и корпоративных программах комбината. Во время обучения будущие металлурги приобретают практический опыт, а уже став сотрудниками предприятия, могут получить диплом о высшем образовании без отрыва от производства. В настоящее время заключено 148 целевых договоров со студентами Политехнического и Многопрофильного колледжей.

В конце мая в правительстве Челябинской области подписано многостороннее соглашение о создании в Челябинской области кластера «Туризм и сфера услуг». Базовым средним учебным заведением станет Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко, а одним из ключевых бизнес-партнеров — «ПАО ММК», которое окажет поддержку развитию колледжа как образовательно-производственного центра.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.09.2024 В ЗАТО Новоуральск в рамках федерального проекта «Профессионалитет» откроется кластер для подготовки специалистов атомной сферы

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В следующем году в ЗАТО Новоуральск откроется кластер, который позволит готовить ...

01.04.2024 На создание в свердловских колледжах более 600 бюджетных мест для машиностроительных специальностей будет направлено около 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловских колледжах будет создано более 600 бюджетных мест на машиностроительных ...

03.11.2023 В Екатеринбурге подвели итоги первой приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге подведены первые итоги работы строительного кластера в рамках ...

19.09.2022 ММК-Информсервис организовал стажировку преподавателей Многопрофильного колледжа МГТУ имени Г. И. Носова

УрБК, Магнитогорск, 19.09.2022. Преподаватели Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г. И. Носова прошли стажировку в ...

01.09.2022 В Магнитогорске при поддержке ММК построили два образовательных центра на базе МГТУ

УрБК, Магнитогорск, 01.09.2022. В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова (МГТУ) ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов
Архив новостей
Июнь 2025 (501)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18