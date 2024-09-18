Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил участие Группы ММК в федеральном проекте «Профессионалитет»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 26.06.2025. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высоко оценил участие Группы ММК в федеральном проекте (ФП) «Профессионалитет». Представителям предприятия были вручены благодарственные письма за проактивное участие в подготовке высококвалифицированных кадров. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ММК).«Профессионалитет» направлен на перезагрузку среднего профобразования в России через подготовку специалистов, соответствующих требованиям современной экономики и рынка труда. Один из ключевых инструментов проекта — создание в регионах образовательно-производственных кластеров на базе взаимодействия учебных учреждений с работодателями. Участие бизнеса сосредоточено на усилении связи между процессом обучения и реальным производством. Для этого предприятия улучшают инфраструктуру профессиональных колледжей и лицеев, участвуют в создании образовательных программ, организуют практику для студентов.Группа ММК в лице ООО «Механоремонтный комплекс», ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Объединенная сервисная компания» присоединилась к программе «Профессионалитет» сразу после старта проекта в Челябинской области в 2022 году. Сейчас предприятия, включая ПАО «ММК», выступают опорными партнерами двух отраслевых кластеров — по направлениям «Металлургия» (вместе с Многопрофильным колледжем МГТУ им. Г.И. Носова) и «Машиностроение» (Политехнический колледж Магнитогорска).К настоящему моменту в Магнитогорском политехническом колледже на средства федерального гранта с участием специалистов ММК был создан современный образовательно-производственный центр. В мастерских для практических занятий студенты отрабатывают навыки работы на роботизированных учебных станках и тренажерных комплексах. Оборудование полностью моделирует технологические циклы основных переделов Магнитогорского металлургического комбината: доменную печь, кислородный конвертер, машину непрерывного литья заготовок, дуговую сталеплавильную печь, агрегат «печь-ковш». Также здесь действует лаборатория автоматизации технологических процессов, где студенты знакомятся с работой станков с асинхронными двигателями, есть тренажеры по управлению мостовым краном, имитирующий работу конвейера мехатронный комплекс индустрии 4.0, мастерские по обучению аддитивным технологиям, инжинирингу, работе с контрольно-измерительными приборами. С финансированием ПАО «ММК» проведен ремонт студенческого общежития колледжа на 360 мест.При поддержке ПАО «ММК» в Многопрофильном колледже лицензирована новая образовательная программа СПО «Теплотехника и теплооборудование», востребованная в отрасли и Группе ММК. При финансовой помощи компании осуществлен ремонт помещений и выполнено оснащение двух лабораторий для обучения и проведения демонстрационных экзаменов.Ежегодно ММК оказывает помощь и поддержку наиболее успешным студентам Политехнического колледжа, а с 2024 года обучающимся по федеральному проекту «Профессионалитет» предлагает заключить с предприятием целевые договоры. Такой формат имеет ряд преимуществ для учащихся: предприятие дает гарантию трудоустройства, возможность получать повышенную стипендию, а также участие в социальных и корпоративных программах комбината. Во время обучения будущие металлурги приобретают практический опыт, а уже став сотрудниками предприятия, могут получить диплом о высшем образовании без отрыва от производства. В настоящее время заключено 148 целевых договоров со студентами Политехнического и Многопрофильного колледжей.В конце мая в правительстве Челябинской области подписано многостороннее соглашение о создании в Челябинской области кластера «Туризм и сфера услуг». Базовым средним учебным заведением станет Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко, а одним из ключевых бизнес-партнеров — «ПАО ММК», которое окажет поддержку развитию колледжа как образовательно-производственного центра.