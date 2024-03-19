В Екатеринбурге зарегистрированы 127 тыс. субъектов предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В 2023 году екатеринбургские субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) ...19.10.2021 Половина трудоустроенных жителей Екатеринбурга работают в сфере МСП
Половина трудоустроенных жителей Екатеринбурга работают в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом ...19.10.2021 Половина трудоустроенных жителей Екатеринбурга работают в сфере МСП
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2021. Половина трудоустроенных жителей Екатеринбурга работают в сфере малого и среднего ...21.12.2020 В России за два года более 1,6 млн субъектов МСП получили поддержку от государства
УрБК, Москва, 21.12.2020. В России в 2019-2020 годах около 1,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства ...23.01.2019 На поддержу предпринимательства Свердловской области в 2019 году будет выделен 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2019. На поддержу предпринимательства Свердловской области в 2019 году будет выделен 1,05 ...