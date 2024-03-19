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В Екатеринбурге зарегистрированы 127 тыс. субъектов предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В Екатеринбурге зарегистрированы 127,1 тыс. субъектов предпринимательства и около 162,2 тыс. самозанятых. Такие данные привел директор департамента промышленной и инвестиционной политики Евгений Копелян на заседании городской Коллегии. Об этом сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.

Е. Копелян отметил, что число самозанятых и представителей МСП значительно увеличилось по итогам прошлого года. Больше всего субъектов прибавилось в таких сферах, как торговля, научная и техническая деятельность, строительство, производство, транспортировка и хранение, операции с недвижимостью.

Е. Копелян отметил, что власти города уже пятый год с помощью Екатеринбургского центра развития предпринимательства проводят реализацию муниципальной программы, направленной на поддержку инновационной деятельности бизнеса, а также продолжают успешно зарекомендовавшую себя практику предоставления предпринимателям льготной аренды.
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