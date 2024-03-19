В Екатеринбурге зарегистрированы 127 тыс. субъектов предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В 2023 году екатеринбургские субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) ...

Екатеринбургские предприниматели выплатили в 2023 году налоги в бюджет города на 13,6 млрд рублей

Половина трудоустроенных жителей Екатеринбурга работают в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом ...

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2021. Половина трудоустроенных жителей Екатеринбурга работают в сфере малого и среднего ...

В России за два года более 1,6 млн субъектов МСП получили поддержку от государства

УрБК, Москва, 21.12.2020. В России в 2019-2020 годах около 1,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства ...