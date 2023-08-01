Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов

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На улицы Екатеринбурга выйдет троллейбус с автономным ходом от уральского производителя

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В рамках Международной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 ...

В Екатеринбург до конца марта прибудет первая партия новых троллейбусов с автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Первая партия новых троллейбусов с автономным ходом прибудет в Екатеринбург до конца ...

Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов

Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение подписал ...

Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. ...