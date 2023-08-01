Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Сегодня на маршрут №28 в Академическом районе Екатеринбурга вышли новые троллейбусы с ...12.07.2023 На улицы Екатеринбурга выйдет троллейбус с автономным ходом от уральского производителя
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В рамках Международной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 ...03.03.2023 В Екатеринбург до конца марта прибудет первая партия новых троллейбусов с автономным ходом
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Первая партия новых троллейбусов с автономным ходом прибудет в Екатеринбург до конца ...29.11.2022 Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов
Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение подписал ...29.11.2022 Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. ...