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Вчера, 12:00

Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов

Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 троллейбусов с автономным ходом, а также 50 машин повышенной вместимости для контактной сети. Первые поставки запланированы уже в конце 2024 года, сообщается в личном Telgram-канале главы города Алексея Орлова.

«Один из важнейших пунктов транспортной реформы, анонсированной в марте — замена подвижного состава. В ближайших планах — приобрести еще 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Конечно, на условиях софинансирования. Поставщик электротранспорта определится по итогам конкурса, первые поставки начнутся уже в этом году», — написал градоначальник.

Он также добавил, что при выделении дополнительных средств для города будут закуплены 50 троллейбусов большой вместимости, работающих от контактной сети. Они будут курсировать на тех маршрутах, где нет острой необходимости использовать функцию автономного хода. В результате в городе будет обновлено около 70% троллейбусного парка.

Отмечается, что для реализации этих планов Алексей Орлов уже провел рабочую встречу с директором компании «Белкоммунмаш» (производителя общественного электротранспорта) Тарасом Мурогом.

Напомним, что в 2023 году троллейбусный парк Екатеринбурга пополнился 50 новыми машинами белорусского производства с удлиненным автономным ходом. Первые из них вышли на городские маршруты в мае прошлого года.
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