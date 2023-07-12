Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 ...

На улицы Екатеринбурга выйдет троллейбус с автономным ходом от уральского производителя

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В рамках Международной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 ...