Транспортная реновация

В Екатеринбург из Нефтекамска прибыла очередная партия новых автобусов марки «НЕФАЗ», приобретенных по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова за счет казначейского кредита.
Новые машины в настоящее время проходят технический осмотр, также для всех автобусов будет проведена доукомплектация. Так, в салонах будут установлены камеры, способные в автоматическом режиме считывать количество пассажиров, кондиционеры и по три валидатора для бесконтактной оплаты проезда. Ожидается, что еще один мобильный терминал будет у кондуктора в каждом автобусе. Кроме того, специалисты проведут обновление программного обеспечения машин для корректной работы бесконтактной системы оплаты и навигации.
Подготовку машин к выходу на маршруты проводит предприятие «Спецавторемсервис». Директор компании Евгений Пильников отметил, что обкатку автобусы уже прошли.
«Все 30 автобусов прошли обкатку еще в Нефтекамске. В Екатеринбург они добрались своим ходом. На данный момент половина машин уже доукомплектована. Когда все работы будут завершены, мы передадим их городу, после чего муниципалитет направит машины на регистрацию в ГИБДД», — отметил руководитель предприятия.
Евгений Пильников также рассказал о том, что все транспортные средства отличаются повышенной комфортабельностью: в машинах имеются кондиционеры и система отопления салонов, дверные проемы с подсветкой, пандусами и специальными местами для людей с особыми потребностями. В каждом автобусе предусмотрено 29 сидячих мест, из них пять — на уровне пола салона. Кроме этого, стоя в автобусе могут проехать еще 82 человека.
«Место водителя тоже комфортное, кабина отделена от салона прозрачной перегородкой. У водителя перед глазами находятся мониторы, куда выводится изображение с камер внутри и снаружи автобуса. Это необходимо, чтобы специалист полностью контролировал ситуацию на дороге», — рассказал директор «Спецавторемсервиса».
Он также добавил, что все машины работают на дизельных двигателях, обладают высокой маневренностью и оборудованы автоматическими коробками передач.
По окончании подготовительных работ и регистрации машин в ГИБДД получившие номера автобусы начнут курсировать как по магистральным маршрутам, так и по отдаленным территориям Екатеринбурга.
Напомним, что в ноябре 2023 года в Екатеринбург из Нефтекамска уже прибыла
партия из 35 новых автобусов. Они вышли на маршруты в декабре. В этом году администрация города планирует приобрести еще 30 машин помимо тех, что уже прибыли в город.
Обновление парка автобусов в Екатеринбурге проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Для эффективного решения транспортных задач применяются различные финансовые инструменты, в том числе казначейские кредиты.
Обновление ожидает и другие виды транспорта в столице Среднего Урала. Так, на прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов провели встречу с генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Тарасом Мурогом. Центральной темой обсуждения стала модернизация троллейбусов, которые в прошлом году белорусы поставили для города.
«Благодаря поставке белорусских машин в Екатеринбурге значительно снизился средний возраст троллейбусов, но в ходе их эксплуатации, как и всегда при вводе новой техники, возникают различные сложности», — отметил Алексей Орлов.
Представители белорусского завода-производителя отметили, что технические возможности троллейбусов будут доработаны исходя из разных температурных режимов. По словам специалистов, в России будет сформирован фонд запасных запчастей для их оперативной замены. Также в планах разработать программы дополнительного обучения сотрудников троллейбусных депо Екатеринбурга.
Напомним, что в 2023 году уральская столица приобрела
50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Экологичный транспорт курсирует в разных районах города.
Кроме того, в пятницу в Екатеринбурге стартовало движение по новой трамвайной ветке в микрорайон Солнечный. Пути длиной 1,5 км позволят улучшить транспортное сообщение с отдаленными территориями. Рельсы соединили существующую трамвайную сеть города с микрорайоном Солнечный по улице Лучистой. Для создания нового маршрута строители проложили более 1,5 км трамвайных путей, установили 58 опор контактной сети, обустроили трамвайное кольцо на улице Окружной, реконструировали прилегающую улично-дорожную сеть и возвели два моста. Кроме этого, на маршруте был выполнен большой объем работ по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций.
Кроме этого, в начале сентября 2023 года был дан
старт техническому движению трамваев в Академический район Екатеринбурга. А в декабре маршрутом № 1 жители восьмого района стали
пользоваться ежедневно, чтобы добраться до центра Екатеринбурга.
Также в конце прошлого года в рамках планомерного улучшения парка общественного транспорта в Екатеринбурге, власти города одобрили внесение актуальных изменений в муниципальную программу по развитию и поддержанию системы общественного транспорта с 2022 по 2026 год.
Утвержденный документ содержит 13 пунктов, в ходе реализации которых предусматриваются обновление подвижного состава, установка новых дорожных знаков, замена остановочных комплексов, выплата субсидий перевозчикам и приобретение нового транспорта на сумму 3,5 млрд руб. Всего на реализацию пятилетней программы из федерального, областного и городского бюджетов будет выделено порядка 14,4 млрд руб.
Принципиально новой частью утвержденной программы, на исполнение которой из областного и городского бюджетов выделят по 250 млн руб., стало концессионное соглашение, согласно которому в Екатеринбурге в ближайшие два года появится
80 трамваев. Фото предоставлены пресс-службой администрации города Екатеринбурга