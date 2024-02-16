УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 12:34

Транспортная реновация

В Екатеринбург из Нефтекамска прибыла очередная партия новых автобусов марки «НЕФАЗ», приобретенных по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова за счет казначейского кредита.

Новые машины в настоящее время проходят технический осмотр, также для всех автобусов будет проведена доукомплектация. Так, в салонах будут установлены камеры, способные в автоматическом режиме считывать количество пассажиров, кондиционеры и по три валидатора для бесконтактной оплаты проезда. Ожидается, что еще один мобильный терминал будет у кондуктора в каждом автобусе. Кроме того, специалисты проведут обновление программного обеспечения машин для корректной работы бесконтактной системы оплаты и навигации.

Транспортная реновация

Подготовку машин к выходу на маршруты проводит предприятие «Спецавторемсервис». Директор компании Евгений Пильников отметил, что обкатку автобусы уже прошли.

«Все 30 автобусов прошли обкатку еще в Нефтекамске. В Екатеринбург они добрались своим ходом. На данный момент половина машин уже доукомплектована. Когда все работы будут завершены, мы передадим их городу, после чего муниципалитет направит машины на регистрацию в ГИБДД», — отметил руководитель предприятия.

Евгений Пильников также рассказал о том, что все транспортные средства отличаются повышенной комфортабельностью: в машинах имеются кондиционеры и система отопления салонов, дверные проемы с подсветкой, пандусами и специальными местами для людей с особыми потребностями. В каждом автобусе предусмотрено 29 сидячих мест, из них пять — на уровне пола салона. Кроме этого, стоя в автобусе могут проехать еще 82 человека.

«Место водителя тоже комфортное, кабина отделена от салона прозрачной перегородкой. У водителя перед глазами находятся мониторы, куда выводится изображение с камер внутри и снаружи автобуса. Это необходимо, чтобы специалист полностью контролировал ситуацию на дороге», — рассказал директор «Спецавторемсервиса».

Он также добавил, что все машины работают на дизельных двигателях, обладают высокой маневренностью и оборудованы автоматическими коробками передач.

По окончании подготовительных работ и регистрации машин в ГИБДД получившие номера автобусы начнут курсировать как по магистральным маршрутам, так и по отдаленным территориям Екатеринбурга.

Напомним, что в ноябре 2023 года в Екатеринбург из Нефтекамска уже прибыла партия из 35 новых автобусов. Они вышли на маршруты в декабре. В этом году администрация города планирует приобрести еще 30 машин помимо тех, что уже прибыли в город.

Обновление парка автобусов в Екатеринбурге проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Для эффективного решения транспортных задач применяются различные финансовые инструменты, в том числе казначейские кредиты.

Обновление ожидает и другие виды транспорта в столице Среднего Урала. Так, на прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов провели встречу с генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Тарасом Мурогом. Центральной темой обсуждения стала модернизация троллейбусов, которые в прошлом году белорусы поставили для города.

Транспортная реновация

«Благодаря поставке белорусских машин в Екатеринбурге значительно снизился средний возраст троллейбусов, но в ходе их эксплуатации, как и всегда при вводе новой техники, возникают различные сложности», — отметил Алексей Орлов.

Представители белорусского завода-производителя отметили, что технические возможности троллейбусов будут доработаны исходя из разных температурных режимов. По словам специалистов, в России будет сформирован фонд запасных запчастей для их оперативной замены. Также в планах разработать программы дополнительного обучения сотрудников троллейбусных депо Екатеринбурга.

Напомним, что в 2023 году уральская столица приобрела 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Экологичный транспорт курсирует в разных районах города.

Кроме того, в пятницу в Екатеринбурге стартовало движение по новой трамвайной ветке в микрорайон Солнечный. Пути длиной 1,5 км позволят улучшить транспортное сообщение с отдаленными территориями. Рельсы соединили существующую трамвайную сеть города с микрорайоном Солнечный по улице Лучистой. Для создания нового маршрута строители проложили более 1,5 км трамвайных путей, установили 58 опор контактной сети, обустроили трамвайное кольцо на улице Окружной, реконструировали прилегающую улично-дорожную сеть и возвели два моста. Кроме этого, на маршруте был выполнен большой объем работ по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций.

Транспортная реновация

Кроме этого, в начале сентября 2023 года был дан старт техническому движению трамваев в Академический район Екатеринбурга. А в декабре маршрутом № 1 жители восьмого района стали пользоваться ежедневно, чтобы добраться до центра Екатеринбурга.

Также в конце прошлого года в рамках планомерного улучшения парка общественного транспорта в Екатеринбурге, власти города одобрили внесение актуальных изменений в муниципальную программу по развитию и поддержанию системы общественного транспорта с 2022 по 2026 год.

Утвержденный документ содержит 13 пунктов, в ходе реализации которых предусматриваются обновление подвижного состава, установка новых дорожных знаков, замена остановочных комплексов, выплата субсидий перевозчикам и приобретение нового транспорта на сумму 3,5 млрд руб. Всего на реализацию пятилетней программы из федерального, областного и городского бюджетов будет выделено порядка 14,4 млрд руб.

Принципиально новой частью утвержденной программы, на исполнение которой из областного и городского бюджетов выделят по 250 млн руб., стало концессионное соглашение, согласно которому в Екатеринбурге в ближайшие два года появится 80 трамваев.

Фото предоставлены пресс-службой администрации города Екатеринбурга
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
16.02.2024 Партия из 30 новых автобусов прибыла в Екатеринбург из Нефтекамска

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партия из купленных в Нефтекамске за счет казначейского кредита новых автобусов прибыла ...

08.02.2024 Из Нефтекамска в Екатеринбург на следующей неделе прибудут 18 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Партия из 18 новых автобусов 9 февраля отправится своим ходом с завода в Нефтекамске в ...

18.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленную программу по развитию общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленную муниципальную программу по ...

11.01.2024 Администрация Екатеринбурга закупила еще 30 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В рамках казначейского кредита администрация Екатеринбурга закупила 30 низкопольных ...

02.12.2020 В Екатеринбурге на маршруты выйдет последняя партия новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. В Екатеринбурге на маршруты выйдет последняя партия новых автобусов марки «НЕФАЗ» Об ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой26.01.2024Мария Швецова: «Терминал Е» будет непохож на ESTORY
Архив новостей
Февраль 2024 (419)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18