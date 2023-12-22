Первый в Академ

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

В Академическом районе Екатеринбурга 23 декабря запустили регулярное трамвайное сообщение. Трамвай № 1 изменил направление движения и теперь будет курсировать по маршруту Вторчермет — Академика Парина. Сцепки будут двигаться с интервалом в 13-15 минут в будние дни и 15-20 минут — в выходные.Первый трамвай под номером один отправился с конечной станции «Академика Парина» в Академическом районе в субботу, 23 декабря, в 06.22. Одновременно, в 06.21, навстречу ему вышел вагон со станции «Вторчермет». Таким образом, восьмой район Екатеринбурга получил новый вид транспорта, связавший его с центром города.«Мы, как и все жители Академического района, с радостью встречаем пуск пассажирского движения по новой трамвайной линии. Еще в 2006 году, на начальном этапе проекта «Академический», мы заложили в концепцию развития транспортной инфраструктуры идею развития городского наземного электрического транспорта. После успешного пуска троллейбусного движения в районе настала очередь трамвая», — рассказал генеральный директор ведущего застройщика восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.Напомним, что запуск новой трамвайной ветки состоялся досрочно — согласно контракту, объект должны были сдать только в 2024 году. Сергей Ланцов отметил, что это стало возможным благодаря слаженной работе властей и девелопера.«Досрочный пуск трамвайного движения состоялся благодаря профессиональной организации работ и контролю со стороны администрации города Екатеринбурга. Реализация такого значимого проекта за два года — это большое достижение. Развитие дорожно-транспортной сети Академического района на этом не останавливается. В настоящее время ведется разработка проектной документации по развязке Амундсена — ЕКАД и по развязке Объездная — Амундсена. Реализация этих проектов существенно улучшит транспортную доступность нашего района, содействуя его общему развитию», — подчеркнул генеральный директор компании — основателя Академического района Сергей Ланцов.По данным комитета по транспорту, организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга, в будние дни первый рейс будет уходить из Академического в 06.09, а последний — в 21.07. Все рейсы, следующие позднее (в 21.54, 22.33 и 23.23), будут направляться в депо.По выходным дням первый рейс из Академического будет стартовать в 06.22, а последний — в 21.16. Вагоны, отправляющиеся в 20.21, 21.00, 21.50, 22.24 и 22.54, будут везти пассажиров только до депо.Кроме того, теперь трамвай № 1 будут обслуживать два депо — Западное и Южное. В рабочие дни на маршруте будут курсировать 10 поездов, а в выходные и праздничные — восемь. Три поезда — из Южного депо, в том числе два двусоставных вагона марки Т-3 и один одиночный вагон марки Т-3М. Западное депо выпустит семь поездов, включая пять двусоставных вагонов и два одиночных. Все вагоны марки Т-3М.Напомним, что технический запуск трамвайной линии в Академический район состоялся 6 сентября 2023 года. Старт движению дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.Трамвайная линия в Академический район — один из объектов, построенных по программе «Стимул». Средства на ее реализацию были привлечены из федерального бюджета благодаря поддержке Евгения Куйвашева. Строительство новой ветки стало одним из шагов по комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры новых районов Екатеринбурга. Планируется, что построенная до Академического района трамвайная ветка в перспективе будет продлена до Широкой Речки, где появится новое трамвайное депо.