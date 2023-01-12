Город в движении

Власти Екатеринбурга подвели итоги 2022 года в транспортной сфере. Специалисты отмечают, что прошедший год стал результативным для транспортной инфраструктуры мегаполиса. В частности, был зафиксирован рост пассажиропотока, проложены новые маршруты, открыто первое в России междугороднее трамвайное сообщение.



Аналитики сообщили, что в 2022 году в Екатеринбурге общественным транспортом воспользовались 247 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в 2021 году. По словам специалистов транспортного комитета и организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города, увеличение объема пассажироперевозок наблюдается из-за расширения тарифных планов.



К 300-летию Екатеринбурга на улицы города выйдут 45 новых троллейбусов. Новый транспорт будет курсировать в том числе в строящихся частях мегаполиса: Академическом районе, микрорайонах Солнечном и Новокольцовском. Контракт на поставку машин был подписан администрацией города Екатеринбурга и ООО «Автотехком» (Санкт-Петербург) осенью 2022 года. Современный низкопольный транспорт оснащен системами зарядных устройств для смартфонов, навигации и связи, видеонаблюдения, кондиционирования, подсчета пассажиропотока и многим другим.







Также в августе 2022 года состоялся запуск первого в России межмуниципального трамвайного маршрута. Низкопольные трамваи «Львенок» начали возить пассажиров по маршруту «Верхняя Пышма — Екатеринбург».



По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, новое транспортное направление будет играть важную роль в жизни обоих городов.



«Значимость этого проекта сложно переоценить. Это первый транспортный межмуниципальный проект, который связывает миллионный город с городом-спутником», — заявил градоначальник.



Кроме того, в ходе осуществления программы «Интеллектуальные транспортные решения», которая реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), специалисты уже разработали улучшение работы трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.



«Сейчас ведутся работы по перепрошивке светофорных объектов на трех перекрестках, с тем, чтобы у трамвая был приоритет движения. Это позволит сократить время вагона в пути еще на пять минут», — отметил Алексей Орлов.



Благодаря системе «Приоритет» на светофорных объектах трамвайного маршрута № 333 «Верхняя Пышма — Екатеринбург» подъезжающие к перекрестку трамваи получат возможность первоочередного проезда за счет заранее включенного разрешающего сигнала светофора. Это позволит оптимизировать управление транспортными потоками и сократить время в пути из одного города в другой.







Также в прошедшем году особое внимание городских властей было уделено развитию транспортной инфраструктуры в Солнечном и Академическом.



В Солнечном шло полным ходом строительство трамвайной линии — первая часть должна быть построена к началу 2024 года. Начальный этап проекта предусматривает создание путей, которые соединят существующую остановку «Мусоргского» и конечную на улице Чемпионов. В рамках второго рабочие проложат рельсы вплоть до улицы Нескучной, где создадут трамвайное кольцо.



В Академическом районе также велась активная работа по строительству трамвайной линии. Первые сотни метров рельсошпальной решетки строители уложили уже в июне прошедшего года. Следует отметить, что на новой трамвайной ветке применяется бесстыковой способ монтажа рельсов — с помощью алюминотермитной сварки. Его суть заключается в том, что в местах соединения стальных балок нет зазоров. Для этого на стыках производится алюминотермитная сварка: на края рельсов выливается разогретый до 800-900 градусов металл так, чтобы скрепить балки. А затем место шва полируется.



Такая технология позволяет снизить громкость звуков, производимых трамваем при движении. Также вдоль новой линии будут установлены защитные экраны, которые уменьшат шумовое воздействие на прилегающие территории и дома.



Протяженность путей в итоге составит 4,4 км в однопутном исчислении — от пересечения улиц Академика Парина и Вильгельма де Геннина до Волгоградской. На это уйдет около 1 тыс. т рельсов и 4,6 тыс. шпал. Стоимость комплекса работ по объекту составляет 2,6 млрд руб. В соответствии с условиями контракта подрядчик обязан закончить все работы по строительству новой трамвайной ветки до декабря 2024 года. Однако перед специалистами поставлена задача сдать объект досрочно. Для ее выполнения строители работают без выходных.



В этом году строители намерены произвести обустройство трамвайных путей на участке от улицы Краснолесья до улицы Академика Парина. Здесь запланирован монтаж тяговой подстанции, устройство контактной сети, благоустроительные работы, в том числе строительство сетей освещения, обустройство велодорожек и мероприятия по озеленению.



Следует добавить, что власти города предусмотрели строительство трамвайных линий в Академический район и в Академический-2 в новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года. В проекте концессионного соглашения на строительство первой ветки, согласно документу, заложено 15,22 млрд руб.



Открытие новых маршрутов обеспечит комфортное передвижение горожан из новых районов в центр города и обратно, а также в значительной степени решит проблему пробок.



Кроме этого, в 2023 году Екатеринбург планирует принять участие в федеральном проекте по обновлению транспортной системы. Благодаря этому в городе может появиться 25 новых трамваев повышенной вместимости, стоимость которых составит около 140 млн руб. за единицу.



«Есть серьезные планы по обновлению трамвайного парка. Это позволит сократить время ожидания транспорта, поскольку это будут новые машины, которые не будут ломаться и будут ходить строго по расписанию. Мы предполагаем, что в 2023 году у нас появится минимум 25 новых трамваев большой вместимости. Однако без федеральной поддержки, усилиями только муниципального и областного бюджетов, нам не справиться. Потому что один такой трамвай стоит порядка 140 млн руб.», — рассказал Алексей Орлов.



Для получения средств из федерального бюджета на покупку новых трамваев Екатеринбург примет участие в федеральной программе по модернизации городского общественного транспорта, которая будет проводиться в стране по поручению президента.