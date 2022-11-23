Интеллектуальный транспорт Екатеринбурга

В Екатеринбурге в 2022 году было модернизировано 15 светофорных объектов в рамках осуществления программы «Интеллектуальные транспортные решения». Она реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).







Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) — это единый комплекс автоматизированных систем, разработанный для решения транспортных задач в городских условиях. ИТС позволяют осуществлять сбор, обработку и передачу информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры для оптимизации управления наземным транспортом.



Единый комплекс состоит из семи подсистем. Так, система мониторинга параметров транспортных потоков позволяет осуществлять сбор, обработку, хранение и передачу данных о параметрах транспортных потоков. Она в режиме реального времени передает актуальную информацию об интенсивности движения транспорта и дает возможность эффективно планировать развитие городской улично-дорожной сети.



Система управления дорожным движением, в свою очередь, служит для адаптивного и координированного управления светофорами. Именно она обрабатывает и анализирует всю информацию о трафике, на основе которой ведется управление светофорами и перекрестками.



Видеоконтроль дорожно-транспортной обстановки создан на базе установленных видеокамер. С его помощью фиксируются дорожно-транспортные происшествия и другие нестандартные ситуации, что дает возможность специалистам оперативно реагировать на них.



Управление пассажирским транспортом позволяет контролировать работу перевозчиков, выполняющих муниципальный контракт на перевозки пассажиров, а также повышает точность и регулярность движения наземного пассажирского транспорта и обеспечивает безопасность пассажиров и водителей во время поездки.



Информирование населения города и участников дорожного движения посредством табло, установленных на наиболее загруженных направлениях движения, передает водителям данные о затруднениях в дорожно-транспортной ситуации и информацию о рекомендуемых направлениях объездов и скорости движения. Пассажиры с помощью аналогичных табло имеют возможность выбора оптимального маршрута и вида транспорта.



Еще одна система — управления парковочным пространством — упорядочивает парковку за счет размещения на специальных табло информации о ближайших паркингах и наличии там свободных мест. Ситуационный центр ИТС, куда поступает вся собранная информация, в том числе фото и видео, обеспечивает совместную работу всех составляющих, а также их взаимодействие с другими городскими службами.



Всего в 2022 году всего на обеспечение безопасности на дорогах было выделено более 330 млн руб. Из них почти 135 млн руб. предназначены для ремонта светофорных объектов. Еще 195 млн руб. направлены на внедрение ИТС.



Именно в рамках данной программы с 5 августа в Екатеринбурге была изменена схема работы светофора на пересечении улиц Белинского и Фурманова. Специалисты МБУ «Центр организации движения» отметили, что это позволило на 15% увеличить пропускную способность перекрестка, который считается одним из самых загруженных в городе.



Теперь светофор на улице Фурманова со стороны улицы Машинной оснащен отдельной стрелкой, также здесь появились новые знаки, разрешающие движение направо с двух крайних полос, с третьей полосы — движение прямо.



Кроме того, сейчас специалисты работают над улучшением работы трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.



«Сейчас ведутся работы по перепрошивке светофорных объектов на трех перекрестках, с тем, чтобы у трамвая был приоритет движения. Это позволит сократить время вагона в пути еще на пять минут. Мы планируем реализовать эту идею до конца текущего года», — добавил Алексей Орлов.



Система «Приоритет» заработает на светофорных объектах трамвайного маршрута № 333 «Верхняя Пышма — Екатеринбург» уже в ближайшее время. Благодаря ей подъезжающие к перекрестку трамваи получат возможность первоочередного проезда за счет заранее включенного разрешающего сигнала светофора. Это позволит оптимизировать управление транспортными потоками и сократить время в пути из одного города в другой.



В 2023 году в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет установлено 450 светофоров с умным оборудованием. Специалисты смонтируют 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, включая 177 устройств, имеющих бело-лунную секцию. Они будут сообщать водителям о наличии пешеходов за поворотом.



По словам директора МБУ «Центр организации движения» Данила Меркулова, на подлежащих обновлению участках устарели светофоры, а электрические сети изношены.



«Новое оборудование добавит стабильности в работу операторов, а функция подсчета транспортных потоков позволит нам более тщательно и корректно выбирать режимы регулирования работы светофоров. Отмечу, что и сегодня режимы выбираются исходя из текущей транспортной ситуации, однако их регуляция идет практически вручную. За счет установленных камер вся информация будет собираться в электронном виде, что позволит нам оперативно вносить корректировки в режим работы светофорных объектов», — объяснил он.



Напомним, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» стартовал по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2017 году и продлится до 2030 года.