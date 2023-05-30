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Вчера, 13:09

Интеллектуальные дороги

Интеллектуальные дорогиВ 2023 году детекторы транспортного потока появятся еще на восьми участках дорог в Свердловской области. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона расширяет сеть интеллектуальных систем в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) — это единый комплекс автоматизированных систем, разработанный для решения транспортных задач. ИТС позволяют осуществлять сбор, обработку и передачу информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры для оптимизации управления наземным транспортом.

ИТС позволяют сделать движение по дорогам более комфортным и безопасным. С одной стороны, они помогают оперативно реагировать на проблемные ситуации, возникающие из-за погодных условий, ремонтных работ и других факторов. С другой — планировать развитие дорожной сети в регионе. К интеллектуальным транспортным системам относятся различные детекторы, умные светофоры, остановки и специальное программное обеспечение, которое позволяет обрабатывать информацию и управлять работой транспортных систем.

Единый комплекс состоит из нескольких подсистем. Так, мониторинг параметров транспортных потоков позволяет осуществлять сбор, обработку, хранение и передачу данных о параметрах транспортных потоков. В режиме реального времени передается актуальная информация об интенсивности движения транспорта и дается возможность эффективно планировать развитие улично-дорожной сети.

Система управления дорожным движением, в свою очередь, служит для адаптивного и координированного управления светофорами. Именно она обрабатывает и анализирует всю информацию о трафике, на основе которой ведется управление светофорами и перекрестками.

Видеоконтроль дорожно-транспортной обстановки создан на базе установленных видеокамер. С его помощью фиксируются дорожно-транспортные происшествия и другие нестандартные ситуации, что дает возможность специалистам оперативно реагировать на них.

С помощью информирования участников дорожного движения посредством табло, установленных на наиболее загруженных направлениях движения, водителям передаются данные о затруднениях в дорожно-транспортной ситуации и информация о рекомендуемых направлениях объездов и скорости движения.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что реализация программы цифровизации дорожного движения стала эффективным решением обеспечения безопасности на дорогах.

«Программа является логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В силу возрастающего трафика и увеличения транспортных потоков ИТС — это эффективное решение, позволяющее обеспечить безопасность и комфорт всех участников движения в городской среде. В 2022 году мероприятия по внедрению ИТС проводились в 42 регионах», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, в этом сезоне специалисты установят детекторы транспортного потока на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги, на 11-м километре Южного подъезда и на третьем километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу.

Устройства отслеживают и анализируют 28 параметров трафика. Среди них — государственные регистрационные знаки, тип, марка, модель, цвет, скорость и направление движения каждого автомобиля. Система фиксирует все транспортные средства в потоке. Мониторинг данных позволит подсчитать суточный трафик с разбивкой по часам, полосам и направлениям движения. Результаты дорожники используют для организации эффективного движения и планирования развития улично-дорожной сети.

Так, на Северном подъезде к Нижнему Тагилу систему мониторинга установят совместно со строительством умного светофора. Он будет подключен к автоматизированной системе управления дорожным движением Нижнего Тагила.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, всего в 2023 году на внедрение интеллектуальных транспортных систем направлено почти 229 млн руб., из них 199 млн руб. — из федерального бюджета, еще 30 млн руб. — из регионального.

В Екатеринбурге в рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем планируется модернизировать светофоры на 12 перекрестках и установить видеодетекторы транспорта на 17 объектах. В Нижнем Тагиле модернизируют светофоры на 10 перекрестках и установят видеодетекторы транспорта на 18 объектах. Также в городах и на региональном уровне будет дорабатываться программный комплекс, обрабатывающий информацию, поступающую с датчиков, чтобы расширить возможности управления светофорами и транспортными потоками.

Ранее в Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломерациях специалисты установили 49 детекторов транспортного потока.

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