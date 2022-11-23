По итогам 2022 года Свердловская область вошла в топ регионов с активной цифровизацией дорожного движения

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Свердловская область вошла в число регионов, где идет активная цифровизация дорожного движения. Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2022 году на Среднем Урале успешно продолжилось внедрение интеллектуальных транспортных систем, в том числе 26 умных светофоров, более 150 детекторов движения транспорта и трех метеопостов с информационными табло, сообщает региональный департамент информационной политики.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что реализация программы цифровизации дорожного движения стала эффективным решением обеспечения безопасности на городских дорогах.
«Программа является логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В силу возрастающего трафика и увеличения транспортных потоков интеллектуальные транспортные системы — это эффективное решение, позволяющее обеспечить безопасность и комфорт всех участников движения в городской среде. В 2022 году мероприятия по внедрению ИТС проводились в 42 регионах», — сказал Марат Хуснуллин.
Так, в городе Арамили появился светофор на пересечении улиц Карла Маркса и Советская. На развязках Кольцовского и Полевского трактов установлено 13 детекторов транспорта, еще 18 — на подъездных путях к Нижнему Тагилу. Эти устройства будут собирать статистику о транспортных потоках, а также оценивать уровень транзитного трафика. Обработка данных с использованием программного обеспечения позволяет составлять долгосрочные прогнозы, предлагать решения для эффективного распределения транспортных потоков, планировать ремонты и реконструкции дорог.
В Екатеринбурге в рамках нацпроекта было установлено более 380 камер видеонаблюдения, модернизированы светофоры на 15 перекрестках. В Нижнем Тагиле модернизированы светофоры на Ленинградском проспекте. Также в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Ревде было установлено три метеопоста, которые оснащены табло переменной информации, предупреждающим водителей о погодных условиях и состоянии покрытия дороги.
Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломерациях будет продолжена в 2023 году.
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