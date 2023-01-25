Оцифрованные дороги

Свердловская область вошла в число регионов, где идет активная цифровизация дорожного движения. Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2022 году на Среднем Урале успешно продолжилось внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС).



Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что реализация программы цифровизации дорожного движения стала эффективным решением обеспечения безопасности на городских дорогах.



«Программа является логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В силу возрастающего трафика и увеличения транспортных потоков интеллектуальные транспортные системы — это эффективное решение, позволяющее обеспечить безопасность и комфорт всех участников движения в городской среде. В 2022 году мероприятия по внедрению ИТС проводились в 42 регионах», — сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.



Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) — это единый комплекс автоматизированных систем, разработанный для решения транспортных задач в городских условиях. ИТС позволяют осуществлять сбор, обработку и передачу информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры для оптимизации управления наземным транспортом.



Единый комплекс состоит из нескольких подсистем. Так, система мониторинга параметров транспортных потоков позволяет осуществлять сбор, обработку, хранение и передачу данных о параметрах транспортных потоков. Она в режиме реального времени передает актуальную информацию об интенсивности движения транспорта и дает возможность эффективно планировать развитие городской улично-дорожной сети.



Система управления дорожным движением, в свою очередь, служит для адаптивного и координированного управления светофорами. Именно она обрабатывает и анализирует всю информацию о трафике, на основе которой ведется управление светофорами и перекрестками.



Видеоконтроль дорожно-транспортной обстановки создан на базе установленных видеокамер. С его помощью фиксируются дорожно-транспортные происшествия и другие нестандартные ситуации, что дает возможность специалистам оперативно реагировать на них.



С помощью информирования участников дорожного движения посредством табло, установленных на наиболее загруженных направлениях движения, водителям передаются данные о затруднениях в дорожно-транспортной ситуации и информация о рекомендуемых направлениях объездов и скорости движения.



В 2022 году по всей Свердловской области в рамках программы ИТС было установлено 26 умных светофоров, более 150 детекторов движения транспорта и три метеопоста с информационными табло.



Так, на региональной дорожной сети появился светофор в Арамили на пересечении улиц Карла Маркса и Советская. Это позволило обеспечить безопасный переход для пешеходов и исключить опасные маневры при выезде со второстепенной автодороги. На развязках Кольцовского и Полевского трактов установлено 13 детекторов транспорта, и еще 18 детекторов установлены на подъездных путях к Нижнему Тагилу. Эти устройства будут собирать статистику о плотности транспортных потоков, их составе, оценивать уровень транзитного и международного трафика, а также получать «тепловую карту» загруженности дорог.



Обработка полученных данных с применением специального программного обеспечения позволит аналитикам составлять долгосрочные прогнозы, предлагать решения для эффективного распределения транспортных потоков, а также планировать ремонты и реконструкции дорог.



В Екатеринбургской городской агломерации в рамках БКД было установлено более 380 стационарных и обзорных камер видеонаблюдения, модернизированы светофоры на 15 перекрестках. Также около гимназии № 120 на улице Степана Разина появилась первая в городе проекционная зебра. Она дублирует обычную дорожную разметку в темное время суток и в плохую погоду. Помимо этого, здесь функционирует датчик, позволяющий считать количество людей, переходящих дорогу. Полученная информация поможет экспертам проанализировать, нужен ли здесь светофор.



В Нижнем Тагиле за прошедший год были модернизированы и оснащены детекторами транспорта светофоры на Ленинградском проспекте, который капитально ремонтировался также благодаря нацпроекту. Все это позволило оптимизировать движение транспорта и пешеходов на улице протяженностью 2,3 км.



Также в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Ревде были установлены три метеопоста, оборудованных датчиками температуры и влажности воздуха, направления и скорости ветра, осадков и видимости. Все объекты оснащены табло переменной информации, предупреждающим водителей о погодных условиях и состояния покрытия дороги. Также благодаря сведениям, собранным датчиками метеопоста, специалисты смогут своевременно принимать меры по очистке дорожного полотна от снега и гололеда, оперативно ограничивать разрешенную скорость.



Для Екатеринбурга и Нижнего Тагила это абсолютно новые устройства, тогда как на региональных дорогах работает уже 50 автоматических постов дорожного контроля, оборудованных метеодатчиками.



Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломерациях будет продолжена в 2023 году.