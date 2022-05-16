В 2023 году в Екатеринбурге появится более 450 умных светофоров

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В 2023 году в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет установлено 450 светофоров с умным оборудованием. Новые светофорные объекты появятся вместо старых на 27 участках, сообщает пресс-служба администрации города.



Специалисты смонтируют 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, включая 177 устройств, имеющих бело-лунную секцию. Они будут сообщать водителям о наличии пешеходов за поворотом.



По словам директора МБУ «Центр организации движения» Данила Меркулова, на подлежащих обновлению участках устарели светофоры, а электрические сети изношены.



«Новое оборудование добавит стабильности в работу операторов, а функция подсчета транспортных потоков позволит нам более тщательно и корректно выбирать режимы регулирования работы светофоров. Отмечу, что и сегодня режимы выбираются исходя из текущей транспортной ситуации, однако их регуляция идет практически в ручном режиме. За счет установленных камер вся информация будет собираться в электронном виде, что позволит нам оперативно вносить корректировки в режим работы светофорных объектов», — объяснил он.