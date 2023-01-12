Дополнительные возможности

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Финансирование муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2022 — 2026 годы» увеличено с 13,06 до 13,5 млрд руб. Новые данные были опубликованы в соответствующем постановлении на официальном портале администрации города.



Из этой суммы 10,7 млрд руб. составят средства городского бюджета, 2,1 млрд руб. — областного, 664 млн руб. — федерального.



При этом стоит отметить, что доля вложений из муниципального бюджета уменьшилась за счет увеличения суммы вложений из областной казны. Так, по данным на декабрь 2022 года, сумма затрат города на развитие программы составляла 11,1 млрд руб., а область должна была вложить 1,25 млрд руб. Объем финансирования со стороны федерального бюджета не изменился.



Согласно документу, на обновление парка общественного транспорта к 2026 году планируется выделить 2,6 млрд руб. В эту сумму в том числе заложены средства на приобретение 50 новых троллейбусов для Екатеринбурга, которые город получит уже в этом году.



Городские перевозчики в течение срока, указанного в документе, получат 686 млн 244 тыс. руб. субсидий, которые будут выплачиваться ежегодно. На реконструкцию и обустройство остановок общественного транспорта выделят 200 млн 165 тыс. руб. К обслуживанию предлагается 114 транспортных маршрутов ежегодно, в сумме это потребует 6 млрд 723 млн руб. Еще почти 285 млн руб. предусмотрено на поддержку транспортных предприятий в связи с возникновением обстоятельств, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции.



Отдельной строкой расхода выделены затраты на установку знаков и информационных табличек на остановках городского пассажирского транспорта. Сюда будет направлено 11 млн 475 тыс. руб. За эти деньги в городе будет появляться не менее 625 единиц аншлагов ежегодно. На техническую поддержку и эксплуатацию транспортной инфраструктуры, осуществление мониторинга транспортной работы в документе заложено 76 млн руб.



Также администрация города продолжит вкладывать средства во внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, займется строительством и модернизацией светофоров, пешеходных переходов, установкой «лежачих полицейских» и ремонтом дорожного покрытия. На эти цели уйдет еще 2 млрд 573 млн руб.



Следует отметить, что власти Екатеринбурга уделяют большое внимание развитию транспортной инфраструктуры мегаполиса, что приносит свои результаты. Так, по данным аналитиков, в 2022 году в Екатеринбурге общественным транспортом воспользовались 247 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в 2021 году. По словам специалистов комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города, увеличение объема пассажироперевозок наблюдается в том числе благодаря расширению тарифных планов.



Уже летом этого года на улицы города выйдут 45 новых троллейбусов. Дополнительные средства в размере 500 млн руб. на закупку новых машин Екатеринбург получил в конце осени прошлого года из федерального бюджета. Еще один транш на такую же сумму поступит в этом году. Новый транспорт будет курсировать в том числе в строящихся частях мегаполиса: Академическом районе, микрорайонах Солнечном и Новокольцовском. Контракт на поставку машин был подписан администрацией города Екатеринбурга и ООО «Автотехком» (Санкт-Петербург) осенью 2022 года. Современный низкопольный транспорт оснащен системами зарядных устройств для смартфонов, навигации и связи, видеонаблюдения, кондиционирования, подсчета пассажиропотока и многим другим.



Кроме того, в 2023 году Екатеринбург планирует принять участие в федеральном проекте по обновлению транспортной системы. Благодаря этому в городе может появиться 25 новых трамваев повышенной вместимости, стоимость которых составит около 140 млн руб. за единицу.



«Есть серьезные планы по обновлению трамвайного парка. Это позволит сократить время ожидания транспорта, поскольку это будут новые машины, которые не будут ломаться и будут ходить строго по расписанию. Мы предполагаем, что в следующем юбилейном году у нас появится минимум 25 новых трамваев большой вместимости. Однако без федеральной поддержки, усилиями только муниципального и областного бюджетов, нам не справиться. Потому что один такой трамвай стоит порядка 140 млн руб.», — отметил глава города Алексей Орлов.



Для получения средств из федерального бюджета на покупку новых трамваев Екатеринбург примет участие в федеральной программе по модернизации городского общественного транспорта, которая будет проводиться в стране по поручению президента.



Алексей Орлов также напомнил, что с помощью финансирования из федерального бюджета, полученного благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Екатеринбург недавно обновил автобусный парк.



Благодаря активной работе специалистов по развитию ИТС в Екатеринбурге, Свердловская область по итогам 2022 года вошла в топ регионов, где идет активная цифровизация дорожного движения. Так, в Екатеринбургской городской агломерации в рамках проекта в прошлом году было установлено более 380 стационарных и обзорных камер видеонаблюдения, модернизированы светофоры на 15 перекрестках.



В 2023 году в Екатеринбурге будет установлено еще 450 светофоров с умным оборудованием. Специалисты смонтируют 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, включая 177 устройств, имеющих бело-лунную секцию. Они будут сообщать водителям о наличии пешеходов за поворотом.