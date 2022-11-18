Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабмина.



Деньги выделены из резервного фонда правительства. Они поступят на Средний Урал до конца 2022 года. Еще столько же планируется выделить в следующем году.



«Финансирование позволит закупить не менее 50 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они будут курсировать, в частности, в новом районе Новокольцовский», — говорится в сообщении.



Новый экологичный общественный транспорт приобретается в рамках федерального проекта «Чистый воздух».



Напомним, что в августе глава города Алексей Орлов сказал, что покупка новых троллейбусов позволит на 25% обновить парк этих машин в уральской столице. По его словам, это стало возможным благодаря помощи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он отметил, что речь идет о приобретении современных моделей электротранспорта с увеличенным автономным ходом. Это позволит продлить маршруты в новые районы, не затрачивая лишних средств на создание инфраструктуры.



По условиям контракта, все троллейбусы будут поставлены к 15 июня 2023 года. В администрации отмечают, что новые троллейбусы станут подарком к 300-летию Екатеринбурга.