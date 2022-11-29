В Екатеринбург до конца марта прибудет первая партия новых троллейбусов с автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Первая партия новых троллейбусов с автономным ходом прибудет в Екатеринбург до конца марта. Задержка с поставкой была обусловлена санкциями, которые коснулись белорусского производителя машин, рассказал сегодня на встрече с журналистами начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.
«С белорусскими троллейбусами все хорошо. К сожалению, там производитель также работает в условиях санкций. Но все проблемы решаются. Мы рассчитывали получить первую партию в конце февраля, но она придет в марте. Надеюсь, что предприятие график нагонит, и будет поставлено не три-четыре троллейбуса, а больше», — сказал Алексей Прядеин.
Он также добавил, что значительная часть новых машин прибудет в Екатеринбург в августе, к празднованию 300-летия города.
Напомним, что уральская столица получила из федеральной казны 1 млрд руб. на приобретение новых троллейбусов. Еще 225 млн руб. будет добавлено из областного и муниципального бюджетов.
Финансирование позволит закупить не менее 50 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Новый экологичный общественный транспорт приобретается в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что приобретение новых машин позволит на 25% обновить парк этих машин в уральской столице.
Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение подписал ...29.11.2022 Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. ...18.11.2022 Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в ...21.09.2022 Новые троллейбусы для Екатеринбурга покрасят в синий цвет
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору цвета новых троллейбусов, которые ...10.08.2022 Екатеринбург получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на покупку 45 новых троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. Из федерального бюджета для Екатеринбурга будет выделен 1 млрд руб. на покупку новых ...