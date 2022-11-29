В Екатеринбург до конца марта прибудет первая партия новых троллейбусов с автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Первая партия новых троллейбусов с автономным ходом прибудет в Екатеринбург до конца марта. Задержка с поставкой была обусловлена санкциями, которые коснулись белорусского производителя машин, рассказал сегодня на встрече с журналистами начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.



«С белорусскими троллейбусами все хорошо. К сожалению, там производитель также работает в условиях санкций. Но все проблемы решаются. Мы рассчитывали получить первую партию в конце февраля, но она придет в марте. Надеюсь, что предприятие график нагонит, и будет поставлено не три-четыре троллейбуса, а больше», — сказал Алексей Прядеин.



Он также добавил, что значительная часть новых машин прибудет в Екатеринбург в августе, к празднованию 300-летия города.



Напомним, что уральская столица получила из федеральной казны 1 млрд руб. на приобретение новых троллейбусов. Еще 225 млн руб. будет добавлено из областного и муниципального бюджетов.



Финансирование позволит закупить не менее 50 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Новый экологичный общественный транспорт приобретается в рамках федерального проекта «Чистый воздух».



Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что приобретение новых машин позволит на 25% обновить парк этих машин в уральской столице.