Алексей Прядеин: Екатеринбург должен оставаться одной из точек притяжения Свердловской области и страны

На вопросы журналистов ответил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.



— Алексей Анатольевич, какова сегодня экономическая ситуация в Екатеринбурге? Есть ли сферы, на которых город экономит?



— Сегодня вся работа в рамках городского бюджета ведется в плановом порядке. Экономить на чем-то мы пока не планируем. В прошлом году вводились лимиты 10% на случай непредвиденных ситуаций, однако в конце года все они были открыты. Все текущие контракты у муниципалитета заключены и отрабатываются в штатном режиме. Вопроса об экономии не стоит — сейчас нам нужно вкладывать деньги в строительство и ремонт дорог, и здесь экономия будет только вредить.



— Куда еще городская экономика инвестирует средства?



— Для городского бюджета, помимо строительства дорог, в приоритете создание городской инфраструктуры, приобретение новых единиц транспорта, возведение школ, создание общественных пространств.



— Как обстоит дело с благосостоянием горожан?



— По последним статистическим данным крупных и средних организаций Екатеринбурга за 2022 год, средняя зарплата в городе зафиксирована в размере 72 тыс. 581 руб., что существенно превышает средний уровень по стране. При этом за год средняя заработная плата выросла на 13,6%, а инфляция зафиксирована на уровне 13,4% — это означает, что у нас есть рост реальных доходов горожан.



— В Екатеринбурге по итогам 2022 года был зафиксирован самый большой отток населения за почти 30 лет. Как это может сказаться на экономике, и есть ли пути решения?



— События прошлого года определенным образом повлияли на отток населения. За 11 месяцев 2022 года миграционная убыль составила 4 тыс. 893 человека. Это создает определенное давление на рынок труда — формируется серьезный дефицит кадров. Особенно это касается рабочих специальностей и сотрудников IT-сферы. При этом важно понимать, что многие уехавшие продолжают работать в удаленном режиме.



На сегодняшний день уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 0,4% — это чуть более 3 тыс. человек, при этом количество вакансий — более 20 тыс., то есть имеется проблема недостаточности кадров. Мы с центром занятости и соответствующими структурами правительства Свердловской области постоянно занимаемся поддержкой занятости населения. Сейчас главная задача — обеспечить растущую потребность предприятий ОПК.



Добавлю, что по итогам первых двух месяцев текущего года стало ясно, что ситуация с мигрантами начала меняться — люди приезжают обратно.



— Какие сферы экономики Екатеринбурга больше всего пострадали из-за введения санкций?



— Больше всего пострадали сферы торговли и бытового обслуживания, однако это началось еще из-за пандемии. Тем не менее можно выделить и позитивные тенденции: открываются новые точки общепита, новые магазины. Сеть «Жизньмарт» за прошлый год открыла 22 точки, «Пятерочка» — 10 магазинов, «Молочное место» — восемь новых объектов, у сети «Строительный двор» появилось порядка семи точек.



— Как отразился уход иностранных брендов на работе торговых центров?



— Надо понимать, что освобождение торговых площадей также началось еще в 2020 году. За это время объем электронной коммерции вырос в четыре раза. Все это привело к тому, что покупатели стали меньше нуждаться в торговых центрах как месте покупки. Мы видим, что предприниматели быстро сориентировались и стали создавать из торговых площадей общественные пространства: галереи, коворкинги, фитнес-центры, расширили фудкорты.



— Оцените ситуацию на потребительском рынке.



— Стоит отметить, что объем розничного товарооборота в прошлом году у нас снизился. Дело в том, что, когда население встревожено, люди стремятся придержать деньги и не тратить их на предметы роскоши. В 2022 году розничный товарооборот составил 85% к уровню позапрошлого года. При этом показатель в 908 млрд руб. стал одним из самых высоких в стране. В то же время за прошедший год снизились объемы покупки автомобилей и крупной бытовой техники.



Уточню, что экономия потребителей заключалась в том, что люди стали делать меньше спонтанных покупок. Это может быть следствием развития интернет-торговли, потому что электронная коммерция позволяет выбрать какую-то конкретную вещь и обдумать необходимость ее приобретения.



Но уже по первому месяцу этого года мы видим положительную динамику во всех сферах торговли. Полагаю, что в течение ближайших двух лет мы выйдем на допандемийные показатели.



— А как обстоят дела на рынке недвижимости?



— Несмотря на падение потребительского спроса, мы в прошлом году зафиксировали скачок спроса на квартиры. Так, в первой половине года было падение до 30-40% по разным сегментам, а в ноябре-декабре возник рекордный спрос. Однако это был скорее инвестиционный интерес. На текущий момент рынок недвижимости тоже восстанавливается.



Что касается коммерческой недвижимости, то в офисных центрах потребность по-прежнему существует, и в городе планируется их строительство. На сегодняшний день все площади офисных центров заняты полностью.



— Планируется ли в Екатеринбурге создание и открытие новых промышленных предприятий?



— У существующих предприятий есть планы по развитию. Так, Уральский завод гражданской авиации строит площади под новое производство. Завод «Пневмостроймашина» налаживает выпуск импортозамещающей продукции. Развитием нового производства занята компания «Медицинские технологии». Уралтрансмаш будет создавать новую площадку для строительства модернизированных моделей трамваев. Малые и средние производственные предприятия также возводят помещения для изготовления собственной технологичной продукции.



— Когда в Екатеринбург прибудет партия новых троллейбусов?



— С белорусскими троллейбусами все хорошо. К сожалению, там производитель также работает в условиях санкций. Но все проблемы решаются. Мы рассчитывали получить первую партию в конце февраля, но она придет в марте. Надеюсь, что предприятие график нагонит, и будет поставлено не три-четыре троллейбуса, а больше. Значительная часть новых машин прибудет в Екатеринбург в августе, к празднованию 300-летия города.



— Известно, что городской бизнес примет активное участие в подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Какие проекты будут реализовываться?



— «Сбербанк» инвестирует почти 100 млн руб. в реконструкцию фонтана в Историческом сквере. «Россети» помогут благоустроить сквер в парке Чкалова на юго-западе — компания планирует выделить на это порядка 30 млн руб. Планируется и ряд других мероприятий.



— А что меняется в городе в рамках реализации национальных проектов?



— Есть национальные проекты, реализация которых имеет яркие маркеры: например, автобусы для города были закуплены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Скверы города обновляются в рамках национального проекта «Качественная городская среда». Но, например, на детских садах и школах не пишут, что они также строятся в соответствии с общероссийскими проектами.



Всего с 2018 года мы построили семь детских садов. Детские образовательные учреждения появляются как на территориях новой жилой застройки, то есть в Солнечном, Академическом, так и в других районах города. Также мы недавно закончили строительство школы на улице Академика Парина, 6, еще один новый современный комплекс был сдан на Широкой Речке — школа им. Чкалова.



— Сколько всего нацпроектов реализуется в Екатеринбурге?



— На сегодняшний день администрация города Екатеринбурга реализует стратегии в рамках шести национальных проектов: «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Экология», «Образование», «Культура». Также в этом году у нас пройдут мероприятия по нацпроекту «Туризм». Мы получим субсидию в размере более 200 млн руб. на туристические объекты, в том числе на реконструкцию улицы Вайнера. Надеемся, что к 300-летию города все работы будут выполнены.



Нацпроекты влияют непосредственным образом на жизнь и развитие города. Как говорит глава города Алексей Орлов, мы все должны заниматься достижением национальных целей. Перед нами стоят серьезные вызовы, потому что у нас в приоритете и продолжительность жизни, и рождаемость, и доходы населения. Нужно проводить серьезную работу, чтобы эти цели были выполнены. Мы корректируем стратегические документы и муниципальные программы, максимально участвуем в федеральных проектах. Мы должны обеспечивать и экономический рост, и комфортную городскую среду, чтобы было куда отвести ребенка — в садик или школу, и чтобы качество образования там было соответствующим.



— Кроме нацпроектов есть еще программы, с помощью которых город может привлекать средства?



— В городе реализуется множество других проектов. Часть из них выполняет федеральное правительство, а часть — областное. Это все, что касается промышленности и инновационных технологий. Идет комплексная работа на всех уровнях власти. Все, что касается заключения концессионных соглашений, точно так же проходит в рамках нацпроектов. Но с несколько иным механизмом привлечения средств.



Так, например, в финансовой модели концессионного соглашения о строительстве школы № 41 на улице Котельникова, 5 заложен капитальный грант из федерального бюджета. Это пример работы государственно-частного партнерства. Сейчас мы рассматриваем проект концессии по трамвайной линии, которую сегодня строят по программе «Стимул». Планируется продление ветки до Татищева, до Мичуринского с приобретением современного подвижного состава трамваев. В этом проекте до 30% софинансируется из федерального бюджета с привлечением средств частного инвестора. Правительство РФ субсидирует ставку, чтобы облегчить всю финансовую модель.



— Расскажите подробнее о национальном проекте «Демография».



— В рамках этого проекта мы строим детские сады. У нас два источника финансирования для их строительства: нацпроект «Жилье», когда садики строятся в новых районах, и проект «Демография» — детские сады в районах с уже существующей застройкой. В рамках нацпроекта «Демография» у нас сначала стояла задача гарантировать место в детском саду для детей в возрасте от трех до семи лет. Сегодня мы считаем необходимым обеспечивать местами детей от полутора лет. Мы планомерно работаем над достижением этой цели и ближайшие годы решим проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях полностью.



— Есть ли планы включиться в другие нацпроекты?



— Сейчас актуальными становятся проекты, связанные с туризмом. Екатеринбург не должен утратить лидирующих позиций — мы должны оставаться одной из точек притяжения Свердловской области и страны. Тема очень важная, потому что, например, за рубежом внутренний туризм имеет больший приоритет, чем выездной. У нас в области есть много природных и культурных достопримечательностей — у нас есть что посмотреть!



Фото с официального портала Екатеринбурга