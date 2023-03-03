УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:42

В Екатеринбурге начали обкатку новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В Екатеринбург доставили первые два троллейбуса из 50 закупленных машин для обновления городского троллейбусного парка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В последний раз столица Урала получала новые троллейбусы более десяти лет назад. Сегодня к нам поступает пополнение принципиально нового технического уровня, которое обеспечит пассажирам высочайший комфорт: пандусы для маломобильных граждан, низкие полы, кондиционеры и USB-зарядки. Удлиненный автономный ход позволит новым моделям ездить даже по тем участкам, где нет контактной сети», — написал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В Екатеринбурге начали обкатку новых троллейбусов
Фото из Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

После обкатки два новых троллейбуса выйдут на пассажирские линии уже в ближайшее время.

Ранее начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин анонсировал, что значительная часть новых машин прибудет в Екатеринбург в августе, к празднованию 300-летия города.

Напомним, что уральская столица получила из федеральной казны 1 млрд руб. на приобретение новых троллейбусов. Еще 225 млн руб. будет добавлено из областного и муниципального бюджетов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.03.2023 В Екатеринбург до конца марта прибудет первая партия новых троллейбусов с автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Первая партия новых троллейбусов с автономным ходом прибудет в Екатеринбург до конца ...

18.11.2022 Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в ...

21.09.2022 Новые троллейбусы для Екатеринбурга покрасят в синий цвет

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору цвета новых троллейбусов, которые ...

15.09.2022 Екатеринбург получил средства на покупку новых троллейбусов

Екатеринбургу выделили средства на приобретение новых троллейбусов. Сейчас идет подготовка документов для проведения ...

15.09.2022 Екатеринбург получил средства на покупку новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Екатеринбургу выделили средства на приобретение новых троллейбусов. Сейчас идет ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (677)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18