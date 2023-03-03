В Екатеринбурге начали обкатку новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В Екатеринбург доставили первые два троллейбуса из 50 закупленных машин для обновления городского троллейбусного парка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



«В последний раз столица Урала получала новые троллейбусы более десяти лет назад. Сегодня к нам поступает пополнение принципиально нового технического уровня, которое обеспечит пассажирам высочайший комфорт: пандусы для маломобильных граждан, низкие полы, кондиционеры и USB-зарядки. Удлиненный автономный ход позволит новым моделям ездить даже по тем участкам, где нет контактной сети», — написал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.





Фото из Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова



После обкатки два новых троллейбуса выйдут на пассажирские линии уже в ближайшее время.



Ранее начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин анонсировал, что значительная часть новых машин прибудет в Екатеринбург в августе, к празднованию 300-летия города.



Напомним, что уральская столица получила из федеральной казны 1 млрд руб. на приобретение новых троллейбусов. Еще 225 млн руб. будет добавлено из областного и муниципального бюджетов.