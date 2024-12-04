В Екатеринбург привезли 50 новых троллейбусов

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга продолжают системную работу по обновлению парка общественного транспорта. В город прибыли 50 новых троллейбусов, 30 из которых уже вышли на обслуживание маршрутов. Остальные проходят пусконаладочные работы. На данный момент подвижной состав троллейбусного парка обновлен на 50%, сообщает пресс-служба администрации города.Данные машины были закуплены в рамках транспортной реформы, проводимой главой города Алексеем Орловым и его командой. Ее цель — создание удобной и комфортной для горожан системы транспортного сообщения.«Жители Екатеринбурга и наши многочисленные гости достойны ездить в комфортных условиях, пользоваться услугами безопасного, современного транспорта, который ходит строго по расписанию», — рассказывал Алексей Орлов.Одним из важных шагов по развитию системы общественного транспорта в городе стало обновление подвижного состава, в том числе, троллейбусного парка. Данный вид транспорта обслуживает около 10% от общего объема перевозок.Закупленные троллейбусы «Синара-6254» способны вместить до 90 пассажиров и имеют запас автономного хода (без подключения к сети) в 20 км. Они также оборудованы USB-слотами для зарядки гаджетов, аппаратами по продаже билетов, системами информирования, климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения. Кроме того, машины имеют откидную аппарель для маломобильных пассажиров. Для повышения безопасности движения кабина водителя оборудована системой кругового обзора и датчиками света и дождя. В прошлом году в Екатеринбург уже поступило 50 подобных троллейбусов.Напомним, что в январе 2025 года городской парк электротранспорта пополнился современным трамваем 71-911ЕМ «Львенок». Это односекционный современный транспорт, оборудованный 40 сидениями и способный вместить 161 пассажира. Двери трамвая оснащены датчиками, предотвращающими закрытие дверей в случае, если пассажир не успел завершить посадку. Также у трамвая имеется откидная аппарель и места для колясочников, благодаря чему обеспечивается комфортный проезд для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Как и в троллейбусах «Синара», в салоне «Львенка» имеются гнезда для зарядки смартфонов, климат-контроль и системы видеонаблюдения.Помимо этого, трамвай оснащен двумя информационными табло, позволяющими отслеживать движение по маршруту и получать другую информацию, в частности, о погоде или местном времени. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий имеется внешняя система видеонаблюдения, транслирующая видео в реальном времени в кабину водителя. Это позволяет вагоновожатому контролировать слепую зону позади вагона. Также корпус «Львенка» способен равномерно распределять нагрузку по вагону, если столкновение все же произойдет.Согласно плану на 2025 год, анонсированному главой города Алексеем Орловым, для обновления трамвайного состава будет закуплено 50 трехсекционных трамваев, 15 из которых будут приобретены уже в первом квартале года.Обновления коснулись и другого вида электротранспорта — метро. В прошлом году два состава екатеринбургского метрополитена прошли модернизацию, а на станциях установили новые современные турникеты с возможностью бесконтактной оплаты.Заметим, что модернизацию и обновление проходит не только электротранспорт. Так, с 2020 года город приобрел 117 новых современных автобусов, в том числе, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря этому удобными и комфортными условиями проезда могут воспользоваться жители даже самых отдаленных территорий Екатеринбурга.Еще одной важной частью реформы стал переход всего общественного транспорта Екатеринбурга на брутто-контракты, завершившийся в феврале этого года. Теперь перевозчики получают оплату за километраж, а деньги от продажи билетов поступают в бюджет города. Подобная система включает в себя, в том числе, строгий контроль за расписанием движения и предусматривает серьезные штрафы для перевозчиков в случае опозданий. Благодаря механизму брутто-контрактов удалось на четверть повысить количество рейсов, выполняемых автобусами, и сохранить несколько востребованных горожанами маршрутов. Крупнейшему перевозчику — «Гортрансу» — удалось остановить отток кадров и повысить зарплаты водителям на 30%.Помимо этого, реформа предусматривает заключение концессионных соглашений на постройку новых трамвайных маршрутов (включая те, что пролегают в отдаленные районы), увеличение штрафов за безбилетный проезд и повышение зарплат водителям. Кроме того, планируется создать Центр управления пассажирскими перевозками. Он будет контролировать и координировать весь процесс перевозок — начиная от выпуска транспорта на маршрут и заканчивая регулированием его движения на линии в реальном времени. В его функции также войдет контроль оплаты проезда. При этом повышать цену на билеты администрация города пока не планирует.Результатом реформирования системы пассажирских перевозок должно стать создание единого транспортного каркаса, объединяющего наземные маршруты, а также станции метро и наземного метрополитена. Это позволит екатеринбуржцам быстро, безопасно и комфортно передвигаться как в пределах города, так и в его агломерации.