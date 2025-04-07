Прямой эфир о главном в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

В ходе прямого эфира радио «Город FM» глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на вопросы, которые больше всего интересуют жителей. В частности, о планах администрации на майские праздники, промежуточных итогах транспортной реформы, новых правилах для кикшерингов и благоустройстве.Одним из основных вопросов, освещенных главой города, стал ремонт городских дорог. По словам главы города, более трети всех обращений в администрацию через платформу обратной связи относятся к теме ремонта дорог и обновления дорожной инфраструктуры. На данный момент погода не позволяет полноценно приступить к обновлению дорожной сети, однако работы на некоторых участках уже ведутся. По плану в текущем году будет отремонтировано 26 км дорог, из них 13 — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Также на дорогах в этом сезоне планируется нанести 268 тыс. кв. м разметки. Это станет основной задачей дорожников вплоть до майских праздников. А. Орлов подчеркнул, что работы будут проводится в ночное время, чтобы не мешать автолюбителям.Еще один важный вопрос коснулся транспортной реформы. А. Орлов отметил, что транспортная ситуация давно требовала корректировки. Он сообщил, что благодаря реформе была обновлена половина троллейбусного парка города, в нынешнем году планируется приобрести еще 50 новых троллейбусов. Помимо этого, будет закуплено 15 автобусов особо большого класса, а также 15 трехсекционных трамваев. Новый транспорт будет оснащен самым современным оборудованием и будет отличатся большой вместительностью: автобусы — не менее 135 человек, а трамваи — более 150 пассажиров.Глава города сообщил, что благодаря реформе была стабилизирована кадровая ситуация и повышена оплата труда водителей автобусов до 95 тыс. рублей, троллейбусов — до 87 тыс. рублей, а трамваев — до 84,5 тыс. рублей. По его словам, объем выполненной транспортной работы всех предприятий общественного транспорта в городе вырос на 12%. Увеличению этого показателя также должен поспособствовать открытый 1 апреля этого года Центр управления перевозками, который будет осуществлять контроль за транспортной ситуацией в городе.Помимо этого, А.Орлов ответил на вопрос об изменении остановочных комплексов. По его словам, теперь остановки не будут совмещены с торговыми точками. Всего в этом году планируется установить около 160 остановочных комплексов. Бюджет на реализацию данных мероприятий в 2025 году был увеличен в два раза, достигнув 106 млн. руб.В ходе эфира был дан ответ на волнующие горожан вопросы по поводу кикшеринговых компаний. По словам главы города, администрация принимает меры для создания баланса для всех сторон, и эти меры — соблюдаются. Так определены зоны, где запрещено пользоваться самокатами, в том числе и личными. Это ЦПКиО имени Маяковского, парк «Зелёная роща», парки «Уралмаш» и «Эльмаш», парк имени Энгельса, дендропарк на улице 8 Марта, Олимпийская набережная от ул. Челюскинцев до ДИВСа, мост через реку Исеть по ул. Челюскинцев. Также определены зоны, где нельзя парковать или взять в аренду СИМ: «треугольники видимости» перекрестков, мосты и путепроводы и так далее. Помимо этого, введены скоростные режимы для разных моделей самокатов. В ближайшее время планируется согласование зон организованной парковки самокатов и расширение зон, где их использование запрещено.В числе прочего, глава города осветил подготовку улиц к летнему сезону в ходе проходящего Месячника чистоты. А. Орлов отметил высокую активность коммунальных служб. Ежедневно на улицы города для уборки выходят в среднем около 450 человек и 240 единиц техники. Также к уборке подключаются образовательные учреждения, объекты торговли, управляющие компании и сами жители. Глава города напомнил о общегородском субботнике, который пройдет 25 апреля и призвал неравнодушных горожан принять участие в Месячнике чистоты.А. Орлов напомнил о голосовании за благоустройство парков в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», которое пройдет с 21 апреля по 12 июня на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Он отметил, что в этом году начнется первый этап обновления парка 50-летия ВЛКСМ. Старт работ запланирован на май.Также глава города поделился планами администрации по организации мероприятий приуроченных к 80-летию Победы, среди которых проведение традиционного парада, уход за монументами, акция «Бессмертный полк» и организация бессрочного бесплатного проезда для ветеранов, которым смогут воспользоваться около 2,3 тыс. человек.Отвечая на вопрос о программе благоустройства дворов, градоначальник отметил, что в нынешнем году жители заявили всего три территории. Он напомнил о механизме вступления в программу: общее собрание жильцов принимает решение об участии, утверждает проект, виды, объемы и стоимость работ, а также проект софинансирования (от 5% до 20%), затем управляющая копания проводит конкурс среди подрядчиков. Сбор заявок на следующий год будет идти в течении мая и июня.Также А. Орлов рассказал о программе по замене лифтов. Жители оплачивают от трети до половины стоимости работ, а остальные средства вносит бюджет. Для распределения средств данные сводятся в единый перечень. Всего в нынешнем году будет заменено минимум 197 лифтов.В заключении, глава города напомнил о правилах сезонного отключения отопления. Согласно им, оно возможно в случае, если среднесуточная температура превышает +8 градусов в течении пяти дней. Последними отключают социальные объекты. Таким образом, сроки отключения будут зависеть от погоды, отметил А. Орлов.