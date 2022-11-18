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18.11.2022

Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в муниципалитет 45 троллейбусов. Новые машины появятся в уральской столице летом следующего года.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, официальный дилер Минского автомобильного завода стал победителем конкурса, объявленного 26 октября 2022 года, за право поставить городу новые машины. Стоимость контракта составила 1,4 млрд руб. В администрации отмечают, что новые троллейбусы станут подарком к 300-летию Екатеринбурга.

Отмечается, что расчетная вместимость новых троллейбусов c удлиненным автономным ходом достигает 90 человек.

«Машины будут оснащены системами зарядных устройств для смартфонов, навигации, видеонаблюдения, кондиционирования, а также подсчета пассажиропотока. Низкий уровень пола машины обеспечит комфорт горожан, входящих и выходящих из него», — говорится в сообщении.

По условиям контракта, все 45 троллейбусов будут поставлены к 15 июня 2023 года.

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