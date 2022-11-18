Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в муниципалитет 45 троллейбусов. Новые машины появятся в уральской столице летом следующего года.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, официальный дилер Минского автомобильного завода стал победителем конкурса, объявленного 26 октября 2022 года, за право поставить городу новые машины. Стоимость контракта составила 1,4 млрд руб. В администрации отмечают, что новые троллейбусы станут подарком к 300-летию Екатеринбурга.
Отмечается, что расчетная вместимость новых троллейбусов c удлиненным автономным ходом достигает 90 человек.
«Машины будут оснащены системами зарядных устройств для смартфонов, навигации, видеонаблюдения, кондиционирования, а также подсчета пассажиропотока. Низкий уровень пола машины обеспечит комфорт горожан, входящих и выходящих из него», — говорится в сообщении.
По условиям контракта, все 45 троллейбусов будут поставлены к 15 июня 2023 года.
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору цвета новых троллейбусов, которые ...19.09.2022 В Екатеринбурге сегодня завершается голосование по выбору цвета новых городских троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Екатеринбурге сегодня завершается голосование по выбору единого цвета новых ...10.08.2022 Екатеринбург получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на покупку 45 новых троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. Из федерального бюджета для Екатеринбурга будет выделен 1 млрд руб. на покупку новых ...15.03.2016 На улицы Екатеринбурга вышли новые низкопольные автобусы «НефАЗ»
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2016. Во вторник, 15 марта на улицы Екатеринбурга вышли новые низкопольные автобусы марки ...29.03.2012 Челябинск намерен отказаться от использования троллейбусов
УрБК, Челябинск, 29.03.2012. В ближайшее время Челябинск откажется от использования троллейбусов. Сегодня этот вид ...