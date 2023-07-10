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В Академическом районе Екатеринбурга на маршрут № 28 вышли новые троллейбусы с автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Сегодня на маршрут №28 в Академическом районе Екатеринбурга вышли новые троллейбусы с автономным ходом. За первые три часа машины перевезли почти 1 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый маршрут проходит от конечной остановки Академгородок по улицам Амундсена — Сахарова — Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Амундсена — Щорса до конечной остановки ЦПКиО. На этом участке курсируют 11 новых машин с периодичностью 10-20 минут.

Запуск машин стал частью проекта городских властей по модернизации системы общественного транспорта уральской столицы.

Напомним, что с 1 августа в Екатеринбурге изменились маршруты и нумерация трамваев и троллейбусов. Часть из них упразднили, а некоторые изменились. Ознакомиться с курсом следования новых маршрутов можно на сайте ЕМУП «Гортранс».

Отметим, что троллейбусы с удлиненным автономным ходом стали подарком к 300-летию Екатеринбурга. В общей сложности в 2023 году в уральскую столицу доставят 50 машин, которые будут обслуживать разные районы. Современный транспорт с запасом автономного хода был изготовлен минским заводом «Белкоммунмаш». Троллейбусы оснащены валидаторами для оплаты проезда, кондиционером с системой климат-контроля, USB-розетками, устройством вызова экстренных оперативных служб, видеонаблюдением и системой контроля за состоянием водителя, а также системой для опускания пола для удобства входа и выхода маломобильных групп граждан.

Маршруты нового общественного транспорта пройдут по тем частям города, где нет контактной сети.
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