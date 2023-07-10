В Академическом районе Екатеринбурга на маршрут № 28 вышли новые троллейбусы с автономным ходом

В Екатеринбурге с 1 августа в Академический район на троллейбусном маршруте № 28 будут курсировать новые машины с автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Академический район Екатеринбурга с 1 августа будет запущен новый троллейбусный ...