В Академическом районе Екатеринбурга на маршрут № 28 вышли новые троллейбусы с автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Академический район Екатеринбурга с 1 августа будет запущен новый троллейбусный ...29.11.2022 Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов
Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение подписал ...29.11.2022 Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. ...18.11.2022 Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов
Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в муниципалитет 45 троллейбусов. ...28.03.2019 В Академическом районе Екатеринбурга с 1 апреля будет ходить автобус по проспекту Сахарова
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Экспертный совет по транспорту администрации Екатеринбурга одобрил предложение ...