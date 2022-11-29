Екатеринбург планирует принять участие в федеральной программе для приобретения 25 новых трамваев

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В 2023 году Екатеринбург планирует принять участие в федеральном проекте по обновлению транспортной системы. Благодаря этому в городе может появится 25 новых трамваев повышенной вместимости, стоимость которых составит около 140 млн руб. за единицу. Об этом сегодня заявил глава города Алексей Орлов на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.
«Есть серьезные планы по обновлению трамвайного парка. Это позволит сократить время ожидания транспорта, поскольку это будут новые машины, которые не будут ломаться и будут ходить строго по расписанию. Мы предполагаем, что в следующем юбилейном году у нас появится минимум 25 новых трамваев большой вместимости. Однако без федеральной поддержки, усилиями только муниципального и областного бюджетов, нам не справиться. Потому что один такой трамвай стоит порядка 140 млн руб.», — рассказал Алексей Орлов.
Для получения средств из федерального бюджета на покупку новых трамваев Екатеринбург примет участие в федеральной программе по модернизации городского общественного транспорта, которая будет проводиться в стране по поручению президента.
Алексей Орлов напомнил, что с помощью финансирования из федерального бюджета, полученного благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Екатеринбург недавно обновил автобусный парк. А в ближайшее время в городе появится также 45 новых троллейбусов.
«Благодаря поддержке губернатора к своему 300-летию Екатеринбург получит 45 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Мы уже провели необходимые конкурсные процедуры, и победитель определен. Теперь идет поиск поставщика», — сказал глава города.
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