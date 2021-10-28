Финансирование программы развития общественного транспорта в Екатеринбурге увеличили до 13,5 млрд рублей

Финансирование муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2022 — 2026 годы» увеличено с 13,06 до 13,5 млрд руб.
Из этой суммы 10,7 млрд руб. составят средства городского бюджета, 2,1 млрд руб. — областного, 664 млн руб. — федерального, говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном портале администрации города.
Отметим, что на обновление парка общественного транспорта к 2026 году планируется выделить 2,6 млрд руб. Городские перевозчики в течение этого срока получат 686 млн 244 тыс. руб. субсидий, которые будут выплачиваться ежегодно. На реконструкцию и обустройство остановок общественного транспорта выделят 200 млн 165 тыс. руб. К обслуживанию предлагается 114 транспортных маршрутов ежегодно, в сумме это потребует 6 млрд 723 млн руб.
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