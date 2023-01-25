Дороги по-уральски

Асфальтобетонные заводы Свердловской области на 100% смогут покрыть потребности Екатеринбурга во время сезона летних ремонтов дорог. По словам специалистов комитета благоустройства горадминистрации, подбор и производство в окрестностях уральской столицы необходимых для ремонта автодорог и тротуаров материалов проходят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).



В частности, для поставок дорожных материалов были отобраны предприятия, производящие асфальтобетонные смеси, гранитный дорожный камень, щебень и бетонные бордюры — материалы, необходимые для ремонта автодорог и тротуаров.



Представители комитета благоустройства также подчеркивают, что асфальтобетонные заводы Свердловской области оснащены передовым производственным оборудованием, которое позволяет выпускать высококачественный асфальт, отвечающий всем национальным стандартам. Продукция местных предприятий полностью соответствует принятым эталонам качества и технологичности, что дает возможность широко применять ее при строительстве и ремонте магистралей Екатеринбурга.



Кроме этого, почти у всех задействованных в ремонте дорог предприятий в регионе есть свои собственные карьеры по производству качественного щебня различных фракций на современном дробильно-сортировочном оборудовании и цеха по их обработке либо устоявшиеся договорные отношения о поставках материалов местными производителями. Кроме того, подрядные организации обладают большим автопарком специальной дорожной техники, которая позволяет выполнять любые работы по прокладке или ремонту дорожного полотна различного масштаба и специализации.



Важной составляющей любых работ в дорожной отрасли является и наличие необходимых в ремонте полотна нефтепродуктов. По заверениям региональных дилеров, в арсенале их поставок в полном объеме присутствуют полимерно-битумные вяжущее (ПБВ широко используется при строительстве, реконструкции и ремонте дорог, мостов и даже аэродромов), различные добавки, полимерно-битумные стыковочные ленты, мастики и эмульсии. Так, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичных смесей с ПБВ предусмотрено почти на всех объектах БКД и будет выполнено с помощью перегружателей асфальтобетона для исключения температурной и фракционной сегрегации.



Напомним, что в этом году в Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта БКД будет отремонтировано 17 отрезков улиц общей протяженностью 17,3 км. Для реализации нацпроекта выделено 917 млн 895 тыс. руб. Общая площадь дорожного покрытия, которая будет отремонтирована в теплое время года, составит 273 тыс. 934 кв. м.



В список дорог, подлежащих ремонту, вошли следующие объекты: улица Старых Большевиков — от Краснофлотцев до проспекта Космонавтов, автомобильная дорога по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автодороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово, улица Патриса Лумумбы — от Братской до Санаторной, улица Шейнкмана на отрезках от Куйбышева до Радищева и от Челюскинцев до проспекта Ленина, улица Розы Люксембург — от Куйбышева до Декабристов, улица Евгения Савкова — от Суходольской до автодороги в поселок Медный, улица Восточная — от Первомайской до Малышева, улица Техническая — от Ватутина до Расточной, улица Шаумяна — от улицы Белореченской до Серафимы Дерябиной, улица Посадская — от улицы Белореченской до Московской (по четной стороне), улица Фурманова — от улицы 8 Марта до Машинной.



Также ремонту подлежат улица Машинная — от Фурманова до дома № 2 по улице Луганской, улица Белинского — от дома № 108 до улицы Декабристов, улица Фрезеровщиков — от Шефской до дома № 80 по улице Фрезеровщиков, улица 8 Марта — от дома № 55 до дома № 127, улица Репина — от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой.



Отметим, что по всем объектам БКД в уральской столице заключены государственные контракты. Уже во второй декаде мая подрядчики приступят к дорожным работам: отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят пандусы на лестничных сходах, обновят люки колодцев и модернизируют светофорные объекты.



В 2023 году в Екатеринбурге установят 450 новых светофоров с умным оборудованием: 273 транспортных и 182 пешеходных светофора, включая 177 устройств, имеющих бело-лунную секцию (будут сообщать водителям о наличии пешеходов за поворотом). Новые светофорные объекты появятся вместо старых на 27 участках городских дорог.



При этом некоторые работы начнутся раньше обычного. Так, на улице 8 Марта неподалеку от перекрестка с улицей Декабристов уже появился аншлаг, анонсирующий начало капитального ремонта отрезка улицы от дома № 55 до дома № 127 с 15 апреля. Завершить ремонт планируется 21 июля 2023 года.