Свердловские асфальтобетонные заводы на 100% покроют потребности Екатеринбурга в ходе летних ремонтов дорог

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Асфальтобетонные заводы Свердловской области на 100% смогут покрыть потребности Екатеринбурга во время сезона летних ремонтов дорог. Первые работы по приведению дорожного полотна в надлежащий вид начнутся уже через месяц, сообщает пресс-служба горадминистрации.
По словам специалистов комитета благоустройства, подбор и производство в окрестностях уральской столицы необходимых для ремонта автодорог и тротуаров материалов проходят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).
Все свердловские предприятия, которые будут задействованы в поставках материалов для ремонта, оснащены передовым производственным оборудованием, которое позволяет выпускать высококачественный асфальт, отвечающий всем национальным стандартам.
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