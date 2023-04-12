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В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге применяют современные технологии укладки асфальта

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) специалисты применяют современные технологии укладки асфальта. Это позволяет продлить срок службы обновленных объектов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На всех объектах БКД предусмотрено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичных смесей с полимерно-битумным вяжущим. Кроме того, в целях исключения температурной и фракционной сегрегации, на «двухвалентных» магистралях города при укладке верхнего слоя продолжена зарекомендовавшая себя с положительной стороны практика применения перегружателей асфальтобетонной смеси», — говорится в сообщении.

Добавим, что новые технологии применяются и при ремонте тротуаров, общая площадь которых в этом сезоне составляет более 120 тыс. кв. м. Помимо этого, на всех объектах при ремонте слоев покрытия используются полимерно-битумные стыковочные ленты, а также выполняются работы по замене люков «обычного» типа на «плавающие».

Напомним, что асфальтобетонные смеси, используемые в ходе ремонта дорог, производят на предприятиях Свердловской области. Асфальтобетонные заводы региона оснащены современным оборудованием, которое позволяет выпускать высококачественный асфальт, отвечающий всем национальным стандартам. Кроме этого, почти у всех задействованных в ремонте дорог предприятий в регионе есть свои собственные карьеры по производству качественного щебня различных фракций на современном дробильно-сортировочном оборудовании и цеха по их обработке.

Отметим, что в 2023 году по нацпроекту в Екатеринбурге ремонтируют 19 участков автомобильных дорог общей площадью 291,3 тыс. кв. м. и протяженностью 19 км.
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