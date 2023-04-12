В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге применяют современные технологии укладки асфальта

Свердловские асфальтобетонные заводы на 100% покроют потребности в ходе летних ремонтов дорог ...

Свердловские асфальтобетонные заводы на 100% покроют потребности Екатеринбурга в ходе летних ремонтов дорог

В администрации Екатеринбурга рассказали о применяемых при ремонте дорог в рамках нацпроекта технологиях

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В администрации Екатеринбурга рассказали подробнее о технологиях, которые применяются ...