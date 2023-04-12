В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге применяют современные технологии укладки асфальта

Свердловские асфальтобетонные заводы на 100% покроют потребности в ходе летних ремонтов дорог ...11.04.2023 Свердловские асфальтобетонные заводы на 100% покроют потребности Екатеринбурга в ходе летних ремонтов дорог
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Асфальтобетонные заводы Свердловской области на 100% смогут покрыть потребности ...20.07.2022 В администрации Екатеринбурга рассказали о применяемых при ремонте дорог в рамках нацпроекта технологиях
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В администрации Екатеринбурга рассказали подробнее о технологиях, которые применяются ...05.07.2021 В Екатеринбурге досрочно открыли движение по мосту на улице Бебеля
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно открыл движение по мосту на ул. Бебеля, ...02.07.2021 В Екатеринбурге завершается ремонт ключевого участка на улице Щорса
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В Екатеринбурге завершается ремонт дорожного полотна улицы Щорса между улицами ...