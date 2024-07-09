В Екатеринбурге при ремонте дорог в рамках нацпроекта БКД применяют новые технологии

В Екатеринбурге в этом году установили уже 20 новых остановочных комплексов из 52 ...

В Екатеринбурге завершился очередной этап ремонта дорог в рамках нацпроекта БКД ...

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...

В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге применяют современные технологии укладки асфальта

В администрации Екатеринбурга рассказали о применяемых при ремонте дорог в рамках нацпроекта технологиях

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В администрации Екатеринбурга рассказали подробнее о технологиях, которые применяются ...