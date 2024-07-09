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В Екатеринбурге при ремонте дорог в рамках нацпроекта БКД применяют новые технологии

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в ходе ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) применяются современные технологии. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Так, на всех объектах БКД предусмотрено устройство верхнего полимерно-битумного вяжущего слоя покрытия из щебеночно-мастичных смесей. Кроме того, в целях исключения температурной и фракционной сегрегации при укладке верхнего слоя продолжена зарекомендовавшая себя с положительной стороны практика применения перегружателей асфальтобетонной смеси.

Новые технологии также применяются при ремонте тротуаров, общая площадь которых в этом сезоне составляет более 100,4 тыс. кв. м. Помимо этого, на всех объектах при ремонте слоев покрытия используются полимерно-битумные стыковочные ленты, а также выполняются работы по замене люков «обычного» типа на «плавающие». Стоит особо подчеркнуть, что большинство материалов для ремонта дорог производят предприятия Екатеринбурга и Свердловской области.

Отметим, что большая часть ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети Екатеринбурга в этом сезоне будет завершена с опережением сроков. Об этом заявил заместитель главы города Алексей Бубнов в ходе инспекции участков дорожных работ.

«В этом году погода позволила выйти на все участки еще в начале мая, поэтому на большинстве объектов работы идут с опережением сроков. Всего в этом году запланирован ремонт 29 участков дорог, 13 из них — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», протяженностью 29 км. На это будет потрачено 1,6 млрд руб.», — сообщил Алексей Бубнов.
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