В Екатеринбурге при ремонте дорог в рамках нацпроекта БКД применяют новые технологии

В Екатеринбурге в этом году установили уже 20 новых остановочных комплексов из 52 ...13.07.2023 Промежуточные результаты
В Екатеринбурге завершился очередной этап ремонта дорог в рамках нацпроекта БКД ...07.07.2023 В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге применяют современные технологии укладки асфальта
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...20.07.2022 В администрации Екатеринбурга рассказали о применяемых при ремонте дорог в рамках нацпроекта технологиях
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В администрации Екатеринбурга рассказали подробнее о технологиях, которые применяются ...02.07.2021 В Екатеринбурге завершается ремонт ключевого участка на улице Щорса
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В Екатеринбурге завершается ремонт дорожного полотна улицы Щорса между улицами ...