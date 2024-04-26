Метод Маршалла для дорог

Инновационные технологии укладки асфальтобетона подтвердили свою высокую эффективность на свердловских дорогах. При выполнении работ дорожники использовали метод объемно-функционального проектирования (Superpave) и метод Маршалла.
Специалисты отмечают, что данные технологии позволяют создавать асфальтобетонное покрытие, максимально устойчивое к растрескиванию из-за низких температур, стойкое к деформации и разрушению. Новые методы впервые применили два года назад при ремонте участка Арамильского тракта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).
Спустя два сезона специалисты лаборатории Управления автомобильных дорог Свердловской области произвели проверку и оценку состояния дорожного полотна. Оказалось, что, несмотря на высокую интенсивность движения, покрытие сохранило свою целостность, на нем почти не образовалась колея.
«В пиковый сезон по Арамильскому тракту проходит больше 30 тыс. автомобилей. Поэтому колея здесь появляется чаще, чем на других трассах. Обычно это происходит через два года, а при особенно больших нагрузках и климатических аномалиях — еще быстрее. Прошедшие два года отличались очень жаркими летами и морозными зимами. Но дорожное полотно от всего этого почти не пострадало», — рассказал начальник лаборатории Управления автомобильных дорог Свердловской области Антон Втюрин.
Тест состояния покрытия показал, что колейность на отремонтированном участке гораздо меньше допустимых значений. Асфальтобетонное покрытие, выполненное с использованием методов Superpave и Маршалла, имеет колею от 1,5 до 5 мм по обеим полосам. При этом допустимое значение глубины колеи на данном участке составляет 25 мм.
Нарастание интенсивности трафика требует постоянного совершенствования технологии работ. Новые методы были опробованы на разных отрезках одного и того же участка дороги.
Так, 3 км участка трассы по Арамильскому тракту от железнодорожной станции «Кольцово» до Арамиля были покрыты щебеночно-мастичным асфальтобетоном, созданным по методу объемно-функционального проектирования (Superpave). Его особенность в том, что каменные материалы плотно прилегают друг к другу. Берется одна фракция щебня, рассчитывается объем пустот между камнями, и он заполняется более мелкой фракцией, а оставшиеся пустоты — битумом, который подбирается индивидуально для каждой климатической зоны. Для пилотного участка был подобран битум, который не теряет своих свойств при температурах от 34 градусов ниже нуля до 64 градусов выше нуля.
Еще 7 км участка трассы по Арамильскому тракту от железнодорожной станции «Кольцово» до Арамиля были выполнены из асфальтобетона, спроектированного по методу Маршалла. Он также предполагает сокращение пустот в щебеночном каркасе и подбор по специальной методике процентного соотношения различных фракций щебня, при этом для заполнения оставшихся пустот используется обычный товарный битум.
Оценив результаты, эксперты пришли к выводу, что, несмотря на сопоставимую прочность, метод Маршала оказался эффективнее по соотношению цена — качество — трудозатраты. Ежегодный мониторинг дорожного полотна специалисты будут проводить в течение шести лет, после чего будут сделаны окончательные выводы.
Отметим, что применение инновационных методов — одно из обязательных условий при реализации нацпроекта БКД. К концу 2024 года доля контрактов на дорожные работы с использованием современных решений в Свердловской области достигнет 80%.
Другой технологией, которая с каждым годом все шире применяется
на дорогах области, является 3D-система управления строительной техникой. Она позволяет использовать цифровые модели ремонтируемых участков при фрезеровании, профилировании и укладке асфальтобетонного покрытия. Использование этой технологии экономит материалы, время и трудозатраты.
Остаются в приоритете и другие ориентиры нацпроекта БКД, в том числе обеспечение сферы дорожного строительства материалами местных производителей. Так, на сегодняшний день Свердловская область на 100% обеспечивает себя инертными материалами для создания и ремонта дорог. Всего на обновление дорожного полотна региону в среднем требуется свыше 12 млн т щебня, почти 3 млн т песка и 2,5 млн т песчано-гравийной смеси, 176 тыс. т битума и 7,6 тыс. т металла в год.
Так, на месторождении «Гора Змеевая» производят свыше 2 млн т щебня в год. Предприятие занимается добычей и переработкой одной из самых прочных скальных пород — габбро. Она используется при устройстве верхних слоев дорожной одежды, мостовых переходов и других участков, требующих особой сопротивляемости к истиранию и колееобразованию.
Еще одной тенденцией дорожного сезона 2024 года станет переход на отечественное оборудование. По итогам текущего года доля российского оборудования в общем объеме закупок по плану должна составить 84%.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области