Метод Маршалла для дорог

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Дороги посчитали в тоннах

Свердловская область полностью обеспечивает себя материалами для строительства и ремонта дорог ...

В Свердловской области достаточно ресурсов для обеспечения региона стройматериалами для ремонта дорог

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Свердловская область полностью обеспечивает себя инертными материалами для ...

Дорожные тренды

В 2024 году при ремонте более 80% свердловских трасс будут использовать новые технологии ...

Для ремонта дорог в Свердловской области в рамках нацпроекта внедряют 3D-технологии

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Серовском тракте, ...

В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге применяют современные технологии укладки асфальта

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...