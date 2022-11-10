Для ремонта дорог в Свердловской области в рамках нацпроекта внедряют 3D-технологии

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Серовском тракте, вблизи Невьянска, где проводятся ремонтные работы по реконструкции дорожного полотна, была использована инновационная система 3D-нивелирования. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.Технология 3D-нивелирования позволяет контролировать положение рабочего оборудования дорожной машины по высоте и уклону, что значительно повышает эффективность дорожных работ. Директор Невьянского ДРСУ АО «Свердловскавтодор» Виктор Копанов отметил, что данная технологическая инновация экономит материалы, время и трудозатраты. Кроме того, применение цифровой модели возможно и при укладке асфальта.Машина-сканер, оснащенная спутниковым позиционированием, изучает дорожное покрытие, определяя координаты каждой точки с точностью до двух сантиметров. Далее с учетом всех обнаруженных дефектов в режиме реального времени создается 3D-модель проекта будущего полотна. Бортовой компьютер на основе полученной цифровой модели выполняет фрезерование дорожного покрытия. Все данные сохраняются в памяти дорожной техники, которая может продолжить работу на следующий день с новой бригадой без дополнительных переустановок.По словам первого заместителя начальника областного Управления автодорог — главного инженера Владимира Оглоблина, подрядчики поддерживают внедрение цифровых инноваций. Практика показывает, что новые технологии снижают риск дефектов и обеспечивают стабильное качество работ.90% работ по замене дорожного полотна на Серовском тракте, с 87-го по 94-й километр, выполнено. Сдать объект планируется к концу октября 2023 года.