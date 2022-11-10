Для ремонта дорог в Свердловской области в рамках нацпроекта внедряют 3D-технологии

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» в течение летнего сезона отремонтировали более ...10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...02.06.2014 «Управлению автомобильных дорог» грозит штраф из-за размытия участка на Серовском тракте
В отношении ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» возбуждено дело об административном правонарушении по факту ...02.06.2014 ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» грозит штраф из-за размытия участка на Серовском тракте
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. В отношении ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» возбуждено дело об административном ...