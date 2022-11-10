УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:44

Для ремонта дорог в Свердловской области в рамках нацпроекта внедряют 3D-технологии

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Серовском тракте, вблизи Невьянска, где проводятся ремонтные работы по реконструкции дорожного полотна, была использована инновационная система 3D-нивелирования. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Для ремонта дорог в Свердловской области в рамках нацпроекта внедряют 3D-технологии
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Технология 3D-нивелирования позволяет контролировать положение рабочего оборудования дорожной машины по высоте и уклону, что значительно повышает эффективность дорожных работ. Директор Невьянского ДРСУ АО «Свердловскавтодор» Виктор Копанов отметил, что данная технологическая инновация экономит материалы, время и трудозатраты. Кроме того, применение цифровой модели возможно и при укладке асфальта.

Машина-сканер, оснащенная спутниковым позиционированием, изучает дорожное покрытие, определяя координаты каждой точки с точностью до двух сантиметров. Далее с учетом всех обнаруженных дефектов в режиме реального времени создается 3D-модель проекта будущего полотна. Бортовой компьютер на основе полученной цифровой модели выполняет фрезерование дорожного покрытия. Все данные сохраняются в памяти дорожной техники, которая может продолжить работу на следующий день с новой бригадой без дополнительных переустановок.

По словам первого заместителя начальника областного Управления автодорог — главного инженера Владимира Оглоблина, подрядчики поддерживают внедрение цифровых инноваций. Практика показывает, что новые технологии снижают риск дефектов и обеспечивают стабильное качество работ.

90% работ по замене дорожного полотна на Серовском тракте, с 87-го по 94-й километр, выполнено. Сдать объект планируется к концу октября 2023 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 10:23 Специалисты компании «Атомстройкомплекс» за летний сезон отремонтировали в Екатеринбурге более 60 тыс. кв. метров дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» в течение летнего сезона отремонтировали более ...

10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...

27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...

02.06.2014 «Управлению автомобильных дорог» грозит штраф из-за размытия участка на Серовском тракте

В отношении ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» возбуждено дело об административном правонарушении по факту ...

02.06.2014 ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» грозит штраф из-за размытия участка на Серовском тракте

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. В отношении ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» возбуждено дело об административном ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2023 (300)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18