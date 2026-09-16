Глава Екатеринбурга осмотрел экспозицию МФМ «Молодость. Инновации. Традиции»

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместители осмотрели выставочную экспозицию «Молодость. Инновации. Традиции» Международного фестиваля молодежи (МФМ) в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Экспозиция соединяет 121 стенд в трех павильонах выставочного центра по семи тематическим направлениям: культура, образование, технологическое лидерство, природные ресурсы, транспорт, здоровье и современные сервисы.

В организации выставки принимают участие около тысячи специалистов. На площади экспозиции представлены как государственные структуры, так и частные компании. Выставка служит площадкой для демонстрации достижений в сфере образования, науки, культуры и технологий. Посетители имеют возможность ознакомиться с инновационными разработками, принять участие в интерактивных мероприятиях и узнать о возможностях профессионального развития.

«Экспозиция выполняет функцию коммуникационного центра фестиваля, где участники могут не только ознакомиться с представленными проектами, но и активно участвовать в мероприятиях, обмениваться опытом и налаживать партнерские связи», — рассказали в департаменте информполитики горадминистрации.

Международный фестиваль молодежи (МФМ) начал работу в Екатеринбурге 11 сентября. В течение семи дней, до 17 сентября, около 10 тыс. участников из России и 191 страны примут участие более чем в 600 мероприятиях на площадках «Екатеринбург-Экспо», Уральского федерального университета (УрФУ), специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), Исторического сквера и Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского. В программу фестиваля вошли более 300 экскурсий, выставочная экспозиция из 121 стенда, выступления более 2 тыс. артистов и лекции 150 спикеров. Среди лекторов — федеральные министры и вице-премьеры, губернаторы, спортсмены и представители других сфер. В организации мероприятия задействованы около 2 тыс. волонтеров.